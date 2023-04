LD Celulose Procura Colaboradores em Minas Gerais

A LD Celulose, empresa que nasceu de uma parceria entre a austríaca Lenzing e a brasileira Dexco, com o propósito de construir uma das maiores fábricas de celulose solúvel do mundo, está atrás de novos funcionários no mercado de trabalho. Assim, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos:

Analista de Facilities Sênior – Indianópolis – MG – Efetivo;

Analista de Manutenção Mecânica Florestal SR – Indianópolis – MG – Efetivo;

Assistente de Almoxarifado – Indianópolis – MG – Efetivo;

Banco de Talentos – Indianópolis – MG e Remoto – Banco de talentos;

Mecânica ou Mecânico – Máquinas Florestais (Prata – MG) – Efetivo;

Médica ou Médico do Trabalho – Indianópolis – MG – Efetivo;

Operadora ou Operador de Área (Caldeira de Recuperação Química) – Indianópolis – MG – Efetivo;

Operadora ou Operador de Área – Caustificação e Forno de Cal – Indianópolis – MG – Efetivo;

Operadora ou Operador de área – Pátio de Madeiras – Indianópolis – MG – Efetivo;

Operadora ou Operador de Máquinas I – Pátio de Madeiras (GRUA Florestal) – Indianópolis – MG;

Supervisor (a) de produção – Silvicultura – Indianópolis – MG – Efetivo;

Supervisor (a) de Manutenção – Operações Florestais – Indianópolis – MG – Efetivo.

Mais sobre a LD Celulose e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a LD Celulose, é válido frisar que, localizada no Triângulo Mineiro, entre os municípios de Araguari e Indianópolis, a fábrica tem capacidade produtiva de 500 mil toneladas ao ano e usa matéria prima oriunda de florestas 100% certificadas. As áreas florestais utilizadas pela empresa terão uma infraestrutura robusta de monitoramento e proteção.

Por fim, toda a celulose solúvel é produzida para ser exportada para fábricas da Lenzing, onde será transformada em fibra de baixo impacto ambiental, para ser usada em fios e tecidos para roupas, além de outras aplicações, como lenços umedecidos, máscaras faciais e produtos de higiene.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!