LeBron James animado após derrotar os Grizzlies: “Agora passamos para o nível dois”

eueBron James garantiu que o Lakers tivesse a urgência apropriada para um jogo final do playoff. Seus torcedores barulhentos constantemente os exortavam a encerrar uma década irritante sem uma celebração pós-temporada na quadra do Lakers.

Quando tanta paixão coincidiu com uma atuação defensiva espetacular de Anthony Davis, o Memphis Grizzlies não teve chance.

Davis teve 16 pontos e 14 rebotes enquanto bloqueava cinco arremessos e dominava a pintura, D’Angelo Russell marcou 31 pontos, o recorde da carreira nos playoffs, e Los Angeles completou sua derrota no primeiro round sobre o Grizzlies com uma vitória por 125 a 85 no jogo 6 na sexta-feira noite.

LeBron animado após derrotar os Grizzlies: “Agora passamos para o nível dois”LAPRESSE

James marcou 22 pontos em 9 de 13 arremessos para o sétimo colocado Lakers, que enfaticamente conquistou uma série de playoffs em sua própria arena pela primeira vez desde 2012.

“Foi definitivamente uma mentalidade de jogo 7 para nós”, disse James. “Entendemos que tínhamos uma oportunidade de jogar diante de nossos torcedores e queríamos tentar encerrar esta noite. Saímos com disciplina. Desde o início do jogo, estávamos apenas presos ao nosso plano de jogo todos o caminho até os segundos finais.”

O Lakers conquistou uma vantagem de 20 pontos no primeiro tempo e subiu 36 no terceiro quarto antes de chegar à vitória diante do superfã Jack Nicholson e de uma multidão lotada. James e Davis ainda ficaram de fora durante todo o quarto período, preservando as pernas para o segundo turno.

Los Angeles abre sua próxima série na estrada na terça-feira contra o vencedor do jogo 7 de domingo entre Sacramento e o atual campeão Golden State.