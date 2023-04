LeBron James dá as boas-vindas a Jack Nicholson após longa ausência

Los Angeles Lakers Super-fã Jack Nicholson sentou-se na quadra da Crypto.com Arena na sexta-feira para o jogo 6 da primeira rodada no Eliminatórias da NBA de 2023. Foi a primeira vez que o ator assistiu seu time jogar pessoalmente desde a abertura da temporada de 2021.

Nicholson, 86 anos, recebeu uma recepção calorosa da multidão, especialmente quando Lebron James cumprimentou-o com um grande sorriso e um abraço.

LeBron ignora conversa fiada e ejeção de Brooks: “Este não é meu primeiro rodeio”LAPRESSE

Tee Morantpai de Memphis Grizzlies guarda Eu moronão desperdiçou a oportunidade de tirar uma foto ao lado do lendário ator.

O oficial NBA conta compartilhou a imagem no Twitter, com Nicholson dando um sinal de positivo e Morant fazendo um sinal de paz.

Nicholson está sentado nos mesmos assentos da quadra desde o Showtime Lakers e através do Kobe Bryant era, mas havia perdido as duas últimas temporadas devido à pandemia do COVID-19.

Outras celebridades da lista A no jogo do Lakers

Celebridades de primeira linha não são estranhas ao jogo dos Lakers. A nata da safra estava presente para assistir à tentativa da Purple & Gold de eliminar Memphis.

É o maior jogo na arena desde o Finais da NBA de 2010trazendo gostos de Adele, Larry David e Dr. Dre.

Adele, 34, está noiva de rico pauloamigo de longa data e agente do rei James.

O Lakers está atualmente liderando o Grizzlies por 3 a 2 na série e subiu 23 pontos no terceiro quarto.