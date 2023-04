LeBron James e Lakers assumem a liderança da série, apesar de quase desmoronar contra o Grizzlies

Anthony Davis teve 31 pontos e 17 rebotes, Lebron James terminou com 25 pontos depois Dillon Brooks foi expulso por golpeá-lo na virilha, e o Los Angeles Lakers sobreviveu Eu moroquarto período de 24 pontos para vencer o Memphis Grizzlies 111-101 na noite de sábado para uma vantagem de 2-1 em sua série de playoffs da primeira rodada.

Morant marcou 45 pontos em seu retorno de uma ausência de um jogo com uma mão direita dolorida, mesmo marcando 22 pontos consecutivos durante seu impressionante quarto período, enquanto o Memphis tentava se recuperar de um déficit inicial de 29 pontos. Morant também teve 13 assistências e nove rebotes, mas o segundo colocado Grizzlies não conseguiu voltar atrás depois de marcar nove pontos, a menor marca da franquia, no primeiro quarto.

LeBron James elogia “atmosfera de playoff” durante vitória do Lakers sobre o Wolves

Rui Hachimura marcou 16 pontos em outro forte esforço fora do banco para o sétimo colocado Lakers, que se saiu de forma impressionante em seu primeiro jogo de playoff em casa com uma multidão lotada em 10 anos. Los Angeles empatou NBA recorde ao assumir uma vantagem de 26 pontos no segundo quarto, e Memphis não conseguiu chegar perto de 13 pontos até os dois minutos finais. O jogo 4 é na noite de segunda-feira em Los Angeles.

Brooks foi expulso aos 17 segundos do segundo tempo depois que o agitador de Memphis atingiu James na virilha enquanto o protegia perto do meio da quadra. Enquanto o artilheiro da história da NBA rolava na quadra de dor, os oficiais expulsaram Brooks após uma breve revisão de vídeo.

Com a multidão esgotada do Lakers vaiando cada movimento seu, Brooks teve apenas sete pontos em 3 de 13 arremessos antes de sua expulsão. Ele atraiu a ira dos fãs do Lakers por seu comportamento durante e após o jogo 2, quando Brooks, de 27 anos, chamou James de “velho” de 38 anos e menosprezou as habilidades de James.

Lakers vs. Grizzlies ficando chippy

Essa rivalidade continuou fragmentada no terceiro quarto, com o atacante do Lakers Hachimura recebendo uma falta técnica por uma reação furiosa a uma falta.

Além do jogo físico, o Lakers estava no controle do jogo 3 até que o Grizzlies o tornasse um pouco interessante, nunca chegando perto de nove pontos.

Morant usava um colete preto e acolchoado na mão e às vezes parecia hesitante com ele, mas o artilheiro do Memphis começou devagar antes de voltar para sua forma indefensável usual no quarto período.

Desmond Bane marcou 18 pontos para o Grizzlies.

A atmosfera da Crypto.com Arena fica selvagem

Uma multidão frenética apareceu para o primeiro jogo do playoff do Lakers em 10 anos com uma arena cheia, e o comportamento provocativo de Brooks forneceu uma saída perfeita para a energia dos fãs. Os torcedores vaiaram Brooks nos aquecimentos antes do jogo e cada vez que ele tocou na bola antes de sua expulsão – mas o mais importante, o Lakers jogou com uma vantagem semelhante desde a ponta inicial.

Los Angeles correu para uma vantagem de dois dígitos e subiu 35-9 após um quarto, enquanto o Grizzlies se debatia ofensivamente, fazendo 3 de 25 com seis viradas. Brooks foi particularmente ruim, errando 10 de seus primeiros 12 arremessos e causando pouco impacto na defesa.

O Lakers liderou por 29 no segundo quarto antes de Memphis finalmente se livrar do nervosismo e fazer uma corrida de 10-0 para fechar o primeiro tempo, reduzindo seu déficit para 16.

Grizzlies: Brooks é o único jogador na história da franquia a ser expulso de vários jogos do playoff. Ele foi expulso seis vezes em seus seis anos de carreira e cumpriu duas suspensões nesta temporada por um acúmulo de faltas técnicas. … Memphis não jogava uma partida de pós-temporada em Los Angeles desde 2013.

Lakers: D’Angelo Russell marcou 17 pontos. Ele teve uma jogada de quatro pontos no primeiro quarto, a primeira jogada do Lakers em um jogo da pós-temporada desde Kobe Bryant fez isso em 2009. … O último jogo do playoff do 17 vezes campeão da NBA com uma multidão cheia foi em 2013. O Lakers perdeu as próximas seis pós-temporadas seguintes e sua corrida pelo campeonato de 2020 ocorreu na bolha da Flórida. Eles sediaram três jogos da primeira rodada em 2021 com a arena meio cheia devido às restrições do COVID-19.