LeBron James e Tiger Woods são os únicos dois jogadores bilionários ativos no esporte

OApenas dois dos 12 bilionários do mundo dos esportes são jogadores ativos. A Forbes divulgou sua lista de esportistas bilionários, com Lebron James e Tiger Woods sendo os únicos atletas que conseguem isso enquanto ainda jogam.

LeBronO patrimônio líquido de é estimado em um bilhão de dólares, já que ele deve faturar mais de US $ 124 milhões este ano com seu contrato e negócios como Nike, AT&T, Pepsi, SpringHill, Blaze Pizza e Tonal.

O Los Angeles Lakers A estrela não deve se aposentar no próximo ano, apesar de seus 38 anos de idade, já que ele enfatizou repetidamente que quer jogar com ou contra seu filho, bronnyna NBA.

“Preciso estar no chão com meu menino, tenho que estar no chão com bronny” LeBron disse.

“Ou no mesmo uniforme ou em uma luta contra ele. Não quero dizer [guarding one another all game] – porque ele é um armador e eu sou um, neste momento agora estou jogando como pivô ou o que o time precisar de mim.

“Mas eu adoraria fazer todo o Ken Griffey Sr.. e Jr. coisa. Isso seria ideal com certeza.

Woods entra na lista dos bilionários

Enquanto isso, a lenda do golfe ganhou US$ 1,7 bilhão em endossos, ganhos e outras receitas. Woods participará de seu 25º Masters, torneio do qual já saiu cinco vezes vitorioso. À frente dos mestres bosques deu a entender uma possível aposentadoria em breve.

“Não sei quantos mais ainda tenho em mim”, disse ele.

“Tenho muita sorte de ter a perna.

“Mobilidade e resistência – daqui para frente nunca mais será o mesmo. Não posso me preparar e jogar tantos torneios quanto gostaria, mas tudo bem e estou bem com isso.”