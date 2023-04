Lebron Jameso superastro do basquete e bilionário, admitiu que é “muito mesquinho” para pagar US$ 8 por mês para manter seu crachá de verificação azul Twitterapesar do recente anúncio de Elon Musk que as contas “herdadas” terão que pagar uma taxa a partir de 1º de abril.

O anúncio por Almíscar foi recebido com hesitação por vários indivíduos que questionam o valor de pagar quase US$ 100 por ano para manter um crachá de verificação.

No entanto, a data do anúncio, que cai em Dia da Mentiratambém gerou especulações de que tudo poderia ser uma pegadinha, especialmente devido à reputação de Elon Musk como um notório troll.

Lebron James foi ao Twitter para expressar sua relutância em pagar pelo crachá de verificação azul, twittando: “Bem, acho que minha marca de seleção azul desaparecerá em breve porque, se você me conhece, não vou pagar os 5.”

Vale a pena notar que Lebron James já foi alvo de trolls no Twitter, quando Musk apresentou pela primeira vez os cheques azuis a qualquer um que pagasse pelo Twitter Blue em novembro. Como resultado, uma conta fingindo ser LeBron fez uma solicitação de troca falsa do Lakersque enviou NBA Twitter em um frenesi por um breve momento.

Apesar de ser bilionário, LeBronA falta de vontade de pagar por um crachá de verificação azul é um tanto surpreendente, visto que serve como um status oficial e pode impedir a falsificação de identidade. No entanto, é sua escolha se ele quer pagar por isso ou não.

Se LeBron realmente perder seu crachá de verificação azul, ele quer que seus fãs saibam que sua conta ainda é real. Seu punho, @Rei James, permanece o mesmo, e sua autenticidade permanece inquestionável. Quer ele decida pagar pelo distintivo azul ou não, seu status como lenda do basquete e influenciador da mídia social permanece inalterado.