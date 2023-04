LeBron James parece responder a Dillon Brooks desabafando no Twitter

Dillon Brooks pode entrar para a história como um dos faladores de lixo menos impressionantes NBA história com suas façanhas apenas nesta temporada. Primeiro, ele pensou que poderia se tornar um calcanhar contra o Golden State Warriors durante o torneio Play-In, mas seu maior sucesso estava chegando. Por alguma razão, ninguém em seu círculo mais próximo o aconselhou a não falar besteira para Lebron James. Estamos falando de um dos dois únicos jogadores que são constantemente comparados a Michael Jordan. A mesma estrela da NBA que acabou de quebrar o recorde de pontuação de todos os tempos da NBA, essa é a pessoa que Dillon Brooks acreditava que insultar era uma boa ideia. Como resultado, ele apenas engoliu suas próprias palavras, pois James só queria responder dentro da quadra.

LeBron quebra o silêncio contra Dillon Brooks

O que LeBron James acabou de fazer nos faz lembrar dos melhores atletas da história do esporte respondendo na quadra antes de abrir a boca. Michael Jordan tem histórias assim, Lionel Messi tem histórias assim, Diego Maradona tem inúmeras histórias assim. James primeiro disse à mídia que não queria fazer parte do bulls ** t, não foi trabalhar em Brooks and the Grizzlies e agora ele falou sobre isso no Twitter. Um menino que ele queria tirar isso do peito, ele escreveu: “Ao contrário de seu merdinha! Eu sou um homem adulto. Sapatos grandes para encher a puta, calças de bunda crescida. , vá perguntar aos seus pais. É evidente que você está olhando para uma lenda vadia, coloque alguns merdinhas no lugar deles antes de tentar comer sem dizer que eles agraciam antes!”

Mesmo que não haja menção a Dillon Brooks em seu tweet, é bastante evidente que Brooks é definitivamente aquele de quem ele estava falando. Quando o jogador do Grizzlies falou com a imprensa antes desses jogos, ele disse que LeBron estava velho e não o respeitaria até que perdesse 40 pontos sobre ele. Ele também disse que gosta de “cutucar os ursos”. O que quer que isso signifique, ele agora sabe como é irritar uma das maiores lendas da NBA. Espero que ele possa recuperar sua dignidade em breve e seguir em frente. Escusado será dizer que Brooks saiu da arena logo após o apito final sem falar com a mídia. Mas para citar outro grande Lakers: “O trabalho ainda não está feito”, para LeBron James.