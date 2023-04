LeBron James se recusa a cumprimentar os Grizzlies após vitória do Lakers por 40 pontos

Anthony Davis fez 16 pontos e 14 rebotes, bloqueando cinco arremessos em uma performance defensiva espetacular, D’Angelo Russell marcou 31 pontos, o recorde da carreira nos playoffs, e o Los Angeles Lakers completou sua vitória no primeiro round sobre o Memphis Grizzlies com um placar de 125-85 vitória no jogo 6 na noite de sexta-feira.

LeBron James marcou 22 pontos em 9 de 13 arremessos para o sétimo colocado Lakers, que enfaticamente conquistou uma série de playoffs em sua própria arena pela primeira vez desde 2012.

O Lakers venceu todos os três jogos em casa na série, e a vitória final foi uma demonstração assustadora de suas capacidades quando James e Davis estão saudáveis. A imponente presença defensiva de Davis interrompeu amplamente o ataque de Memphis no jogo 6, enquanto os cinco pontos de 3 pontos de Russell destacaram um esforço ofensivo impressionante de um time que floresceu tarde com aspirações ao campeonato.

O Lakers conquistou uma vantagem de 20 pontos no primeiro tempo e subiu 36 no terceiro quarto antes de chegar à vitória diante do superfã Jack Nicholson e de uma multidão enlouquecida. James e Davis ainda ficaram de fora durante todo o quarto período, preservando as pernas para o segundo turno.

O Lakers teve que vencer um jogo de play-in apenas para chegar a uma série de playoffs, embora esse time repleto de estrelas não seja um sétimo cabeça-de-chave comum. Los Angeles abre sua próxima série na estrada na terça-feira contra o vencedor do jogo 7 de domingo entre Sacramento e o atual campeão Golden State.

A lesão de Ja Morant afeta seu chute

Ja Morant marcou 10 pontos em 3 de 16 arremessos para o Grizzlies, que venceu 107 jogos e dois títulos da Divisão Sudoeste nas últimas duas temporadas, mas apenas uma série de playoffs.

A mão direita ferida de Morant parecia atrapalhar seu chute, e ele parecia não querer dirigir a pintura com seu destemor usual enquanto Davis pairava no meio. Os companheiros de equipe de Morant não conseguiram pegá-lo: Desmond Bane, que garantiu o jogo 7, fez 15 pontos em 5 de 16 arremessos, enquanto Jaren Jackson Jr. fez 14 em 3 de 12 arremessos.

Dillon Brooks, o agitador de Memphis que descartou James como “velho” após o jogo 2 e depois foi expulso do jogo 3 por acertar James na virilha, terminou uma série desanimadora com 10 pontos no jogo 6, enquanto os fãs do Lakers vaiavam cada movimento seu.

O Lakers não vencia uma série de playoffs fora da bolha da Flórida há 11 anos, passando por mais de uma década sombria para uma franquia 17 vezes campeã com uma base de fãs acostumada à excelência.

LeBron e AD em busca do bicampeonato juntos

James e Davis conquistaram um título juntos, mas pouco fizeram para lembrar diante de seus torcedores antes dos últimos dois meses, quando seu elenco de apoio melhorou notavelmente no prazo de negociação com várias contratações encabeçadas por Russell. A dupla dinâmica melhorou para 5 a 0 na série de playoffs, na qual os dois jogaram juntos em todos os jogos.

O Grizzlies teve o segundo pior recorde fora de casa entre os 16 times dos playoffs da NBA na temporada regular e perdeu seus primeiros quatro jogos fora de casa contra o Lakers nesta temporada. Eles caíram em um buraco de 3 a 1 nesta série com derrotas consecutivas em Los Angeles, mas evitaram a eliminação ao vencer em Memphis na quarta-feira.

Os torcedores do Lakers sentiram a enormidade do momento e compareceram com força, com destaque para o retorno de Nicholson, de 86 anos, aos seus assentos na quadra após quase dois anos de ausência. Sua equipe entregou, saltando para uma vantagem de 20 pontos no primeiro tempo e estendendo-a para 36 no terceiro quarto.

O Grizzlies jogou sem a ameaça de 3 pontos Luke Kennard devido a uma dor no ombro, prejudicando ainda mais a profundidade em um elenco que já estava perdendo os lesionados Steven Adams e Brandon Clarke.

A VOLTA DE JACK NICHOLSON

Nicholson assistiu seu amado time pela primeira vez desde outubro de 2021, voltando aos seus assentos habituais ao lado de seu filho. O torcedor mais famoso do Lakers tem estado presente nas quadras no último meio século, e o ator vencedor do Oscar recebeu uma grande ovação de seus companheiros de torcida sempre que seu rosto aparecia no placar.

Grizzlies: Kennard passou por um treino antes do jogo antes de ser descartado. Ele levou um ferrão no jogo 5. … Xavier Tillman marcou dois pontos em 18 minutos.

Lakers: O retorno de Nicholson foi o destaque de uma noite repleta de celebridades na quadra, onde os fãs incluíram Larry David, Dr. Dre, Adele e Kyrie Irving, que receberam um grande abraço de James antes do jogo. Irving é um agente livre neste verão e tem sido vinculado a uma reunião com James repetidamente nos últimos anos. … Austin Reaves fez 11 pontos, oito assistências e seis rebotes.

King James foi para o vestiário antes de seus adversários, faltando 11 segundos para o final do jogo. AD e o resto dos Lakers cumprimentaram Brooks, Morant e o resto das estrelas de Memphis.