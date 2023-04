LeBron James trolls Memphis Grizzlies após vitória decisiva no final da série

O rei estava se sentindo arrogante no sábado, depois que o Lakers derrotou o time de Ja Morant de forma decisiva na sexta-feira diante da torcida da casa … que encerra a temporada e envia LBJ e companhia. para a próxima rodada, onde esperam os Warriors ou os Sacramento Kings.

Bron foi para o IG com uma grande flexão – postando uma foto épica de si mesmo no jogo depois de um de seus muitos baldes, onde ele está rugindo na Crypto.com Arena. Sua legenda era tão foda quanto.

Ele escreve: “Se você me vir lutando na floresta com um urso pardo, AJUDE O URSO.”

Claro, a linha é um aceno para duas coisas – uma, é a barra que Mystikal baixou em 2012 durante um freestyle na Invasion Radio … que caiu na história do hip hop. Também, obviamente, se refere aos Grizzlies como uma unidade em geral… e seu feroz mascote fofo.

E sim … também é muito provável uma chance final em SF Dillon Brooksquem era falando merda*** para LeBron no início da série – e que disse após a vitória no jogo 2 que gostava de “cutucar os ursos” quando questionado sobre suas idas e vindas com LeBron na quadra.