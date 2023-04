LeBron não troca conversa fiada com Brooks antes do jogo 3

Lebron James parecia sábio além de sua idade desde o início de sua jornada no basquete, e ele não estava prestes a cair no nível de discurso de Dillon Brooks em um jogo crucial para o Los Angeles Lakers.

James se recusou a responder ao principal agitador do Memphis Grizzlies na sexta-feira, depois que Brooks disse que o artilheiro da história da NBA estava “velho” após o jogo 2 da série de playoffs da primeira rodada dos times, que recomeça na noite de sábado em Los Angeles.

James, de 38 anos, pacientemente evitou várias perguntas sobre os comentários de Brooks e sobre a importância da conversa fiada em geral antes de interromper abruptamente sua sessão de mídia no complexo de treinamento do Lakers. James nunca disse o nome de Brooks, mas ele claramente sabia quem está por trás da narrativa tentando abrir caminho para uma série competitiva depois de dois jogos agitados em Memphis.

“Estou pronto para jogar”, disse James. “É isso.”

A visita do Grizzlies ao sétimo cabeça-de-chave do Lakers é o segundo jogo de uma rodada dupla no sábado na arena do centro de Los Angeles, há muito conhecida como Staples Center. Os Clippers com poucos jogadores jogam contra o Suns no jogo 4 cerca de 6 horas e meia antes, com o Phoenix tentando reivindicar uma liderança assustadora de 3-1 na série com uma segunda vitória consecutiva.

Também no sábado, no jogo da Conferência Leste, o Philadelphia 76ers tentará varrer o Brooklyn Nets no jogo 4 antes que o Heat receba o Bucks no jogo 3 com sua série empatada em 1 a 1, depois que o Miami abriu o placar em Milwaukee.

James ganhou quatro títulos da NBA e quatro prêmios de MVP da liga, além de praticamente todas as outras conquistas possíveis no jogo moderno durante suas 20 temporadas. Brooks, de 27 anos, que é mais velho do que a média dos jogadores atuais da NBA, venceu uma série de playoffs em seus seis anos de carreira.

Portanto, uma competição de retomada seria uma vitória esmagadora para James, mas ele não estava disposto a jogar nenhum desses jogos com Brooks, que descreveu sua filosofia geral após o jogo 2 como: “Eu cutuco ursos”.

“No final do dia, há 10 caras no chão”, disse James. “Eles são um dos melhores times defensivos da liga e temos que respeitar isso. e temos que executar ofensivamente.”

James voltará a trabalhar contra Brooks e os Grizzlies em uma noite marcante na história do Lakers: pela primeira vez em 10 anos, e pela primeira vez com James e Anthony Davis no elenco, esta franquia 17 vezes campeã da NBA terá um jogo de playoff diante de uma multidão lotada.

O Lakers perdeu os playoffs em seis temporadas consecutivas depois de perder na primeira rodada para o San Antonio em 2013, e sua corrida pelo campeonato de 2020 ocorreu na bolha da Flórida. Eles sediaram três jogos do playoff em uma derrota no primeiro turno para o Phoenix Suns em 2021, mas o comparecimento foi limitado a menos da metade da capacidade devido às restrições do COVID-19.

“Estou ansioso por isso”, disse James.

A disponibilidade de Ja Morant para o jogo 3 ainda não está clara depois que ele perdeu o jogo 2 com uma dor na mão direita, mas a estrela do Grizzlies parece estar melhorando rapidamente. Ele passou por um treino sem contato e exercícios individuais na sexta-feira em Los Angeles, mas o técnico Taylor Jenkins disse que vai esperar até a hora do jogo para decidir se ele vai jogar.