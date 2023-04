Leclerc bate na parede, mas na pole novamente para o sprint do Azerbaijão

CHarles Leclerc bateu na parede e ainda se classificou na pole position para a corrida de sprint de sábado na primeira sessão de qualificação “sprint shootout” da Fórmula 1.

O piloto da Ferrari, que também se classificou na pole na sexta-feira para a principal Grande Prêmio do Azerbaijão no domingo, estabeleceu um tempo rápido no meio do último segmento da disputa de pênaltis, mas depois desviou para uma barreira e quebrou a asa dianteira. Sergio Perez e Max Verstappen, da Red Bull, tiveram mais uma volta para bater o tempo de Leclerc, mas ficaram aquém, com Perez em segundo e Verstappen em terceiro.

O novo evento “shootout” é uma versão abreviada do formato habitual de qualificação que decide a grelha para a corrida de velocidade de 17 voltas. Anteriormente, os fins de semana de corrida de F1 tinham uma sessão de qualificação padrão para a corrida de sprint e, em seguida, usavam os resultados do sprint como o grid para o Grande Prêmio principal. A mudança de formato visa incentivar os pilotos a correrem mais riscos na corrida de sprint, pois não correm o risco de serem penalizados no Grande Prêmio.

O piloto americano Logan Sargeant se classificou em 15º para o sprint após cair na primeira sessão da disputa de pênaltis. Ele parecia culpar as Ferraris de Leclerc e Carlos Sainz Jr., que não estavam em voltas competitivas, por forçá-lo a se afastar enquanto tentava passar.

“Cara, as Ferraris estavam no meio da estrada”, disse Sargeant pelo rádio.

O fim de semana conturbado da Alpine continuou com Esteban Ocon em 13º e Pierre Gasly em 19º, após o que a equipe chamou de “suspeita de vazamento de escapamento”. Gasly também se classificou em 19º para o Grande Prêmio principal na sexta-feira, após uma queda na qualificação e um incêndio nos treinos, que obrigou a Alpine a substituir toda a unidade de potência, incluindo o escapamento.