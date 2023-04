Legista: Stephan Bonnar, membro do Hall da Fama do UFC, morreu de overdose acidental de fentanil

Stephan Bonnar morreu de uma overdose acidental de drogas.

O escritório do legista de Clark County (Nev.) determinou a morte de Bonnar acidental de “intoxicação por fentanil, parafluorofentanil e mitraginina” em um e-mail enviado ao MMA Fighting após um pedido de registro público após a morte do membro do Hall da Fama do UFC em 22 de dezembro em Las Vegas. Ele tinha 45 anos.

O escritório do legista se recusou a fornecer detalhes adicionais sobre a morte de Bonnar, citando leis de privacidade médica. Normalmente, o escritório determina a causa e a forma da morte em 90 dias, mas um porta-voz disse que o caso de Bonnar levou mais tempo devido a testes adicionais realizados durante uma autópsia.

O fentanil é um opioide sintético no centro da atual crise de opioides. É 100 vezes mais potente que a morfina e tem sido associada a milhares e milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos, muitas devido à ingestão não intencional. A morte do lutador do Bellator Jordan Young foi considerada uma overdose acidental devido à intoxicação por fentanil e alprazolam (Xanax).

O parafluorofentanil é um análogo do fentanil, enquanto a mitraginina é um composto ativo do analgésico legal Kratom.

O UFC primeiro confirmou a morte de Bonnar e disse que, embora a causa oficial da morte de Bonnar estivesse pendente, acreditava-se que ele havia morrido devido a “complicações cardíacas presumidas”.

Bonnar discutiu abertamente seu uso de opioides durante uma entrevista em setembro de 2021 para o MMA Fighting, revelando um regime de 30 mg / dia de oxicodona que ele usava legalmente para tratar lesões de longa duração em lutas e luta livre profissional. Ele criticou a questão de saber se ele abusou das drogas depois que um vídeo que ele filmou de um confronto no hospital se tornou viral. Mais tarde, ele revelou que quase morreu de uma infecção grave por estafilococos e disse que teve sorte de estar vivo.

Bonnar disse que foi colocado na “lista negra” do UFC após um teste de drogas positivo decorrente de sua luta de 2012 com Anderson Silva. Após sua morte, a promoção realizou uma homenagem a O lutador definitivo 1 finalista e membro do Hall of Fame. Liderando estava Forrest Griffin, o oponente Bonnar lutou em uma luta amplamente creditada por salvar o UFC.