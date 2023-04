Len Goodman, juiz do ‘DWTS’, morre aos 78 anos após batalha contra o câncer

Len Goodman o popular juiz de longa data em “Dancing With The Stars”, morreu, confirmou seu empresário.

Goodman faleceu no sábado em um centro de cuidados paliativos em Kent, Inglaterra, após uma batalha contra o câncer ósseo, de acordo com a British Broadcasting Corporation.

Ex-dançarino de salão profissional, Goodman atuou como juiz do ‘DWTS’ de 2005 a 2022 e era conhecido por seu humor irônico. Ele atuou como juiz principal na temporada de 2005. De 2004 a 2016, ele foi o juiz principal da adaptação britânica do programa chamado “Strictly Come Dancing”.