Lenda da WWE Lita diz que WrestleMania 39 foi ‘surreal’, graças a Trish e Becky

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com

lenda da WWE Lita ainda está flutuando nas nuvens depois de se juntar a Trish Stratus dar Becky Lynch na WrestleMania 39 … andaimes TMZ Sports ela classifica o momento “surreal” no topo de sua carreira!!

“Com a idade vem a perspectiva”, disse Lita. “Sinto que poderia realmente estar no momento, absorvê-lo e agradecer por estar lá. E ter feito isso quando não estava procurando por isso, foi capaz de me dar isso realmente no momento sentimento de apreciação.”

Lita – cujo nome verdadeiro é Amy Dumas – admitiu que se sentiu como uma fã quando desceu do palco com Trish, sua melhor amiga, e Lynch, também conhecido como “The Man”, para enfrentar Bayley, Dakota Kaidar Céu de Iyo.

A ex-campeã feminina de 48 anos – que quebrou barreiras como competidora individual e com o revolucionário Hardy Boyz (Matt dar Jeff) tag team – adora que a WWE esteja preenchendo a lacuna entre sua era e as próximas superestrelas femininas.

“Ser convidado a voltar para jogar com esses atletas fenomenais com tanta paixão levando as coisas a alturas que eu não sabia que eram possíveis”, disse Lita, “estamos ficando sem caixas para verificar.”

Em 2004, Lita e Trish lutaram pelo campeonato feminino no Monday Night Raw, marcando a primeira vez na história da WWE uma luta feminina encabeçando um show da WWE. Em última análise, abriu o caminho para Lynch, Charlotte Flairdar Ronda Rousey para o evento principal WrestleMania.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com