Leo Madeiras oferece Novas Oportunidades de Emprego: Confira os Cargos Disponíveis!

A empresa Leo Madeiras, referência no mercado de materiais para construção e decoração, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas regiões do país. A empresa busca profissionais qualificados e comprometidos para integrar a sua equipe e contribuir com o crescimento da organização.

Leo Madeiras abre novas vagas de emprego pelo país

Além de uma oportunidade de crescimento profissional, a Leo Madeiras oferece aos seus funcionários um ambiente de trabalho agradável e seguro, salário compatível com o mercado, plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida e convênios com instituições de ensino. As vagas de emprego disponíveis na Leo Madeiras são para diversos setores, entre eles:

Vendedor externo;







Assistente de vendas;







Estoquista;







Analista de marketing;







Analista de recursos humanos;







Analista fiscal.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na Leo Madeiras, é necessário acessar o site 123empregos e selecionar a vaga desejada. O interessado deverá preencher um formulário com os seus dados pessoais e profissionais, anexar o seu currículo e aguardar o contato da empresa.

Sobre a empresa

A Leo Madeiras é uma empresa com mais de 50 anos de história, presente em 8 estados brasileiros e com mais de 30 lojas físicas. A empresa oferece aos seus clientes uma grande variedade de produtos, desde materiais para construção até artigos de decoração, com o objetivo de atender a todas as necessidades dos seus clientes.

Além disso, a Leo Madeiras conta com uma equipe de profissionais altamente capacitados e comprometidos em oferecer um atendimento de excelência, visando sempre a satisfação dos seus clientes. A empresa também investe constantemente em tecnologia e inovação, buscando sempre novas formas de aprimorar os seus processos e oferecer soluções cada vez mais eficientes para os seus clientes.

A abertura de novas vagas na Leo Madeiras representa uma grande oportunidade para profissionais que buscam um ambiente de trabalho agradável, desafiador e com possibilidades de crescimento profissional.

Com benefícios atrativos e um compromisso com a satisfação dos seus clientes, ela é uma empresa que valoriza o seu capital humano e busca sempre aprimorar os seus processos e produtos para oferecer a melhor experiência para os seus clientes. Se você se identifica com os valores da empresa e deseja fazer parte da sua equipe, não perca tempo e se candidate agora mesmo através do portal 123empregos!

