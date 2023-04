Leon Edwards almeja retorno em outubro e ri da afirmação de Colby Covington de que ele perderá o título

Leon Edwards gostaria de ver a divisão dos meio-médios determinar um verdadeiro contendor nº 1, enquanto ele tira uma folga para descansar e curar algumas lesões incômodas.

O atual campeão do UFC até 170 libras está a menos de um mês de sua segunda vitória consecutiva sobre Kamaru Usman, mas ele ouviu rumores de uma possível luta contra Colby Covington em julho, possivelmente em Londres. Por mais que ele adorasse lutar em casa em março no UFC 286, ele disse que fazer uma rápida reviravolta para defender seu título em julho simplesmente não é viável. É por isso que ele está olhando para um retorno à ação no outono.

“Julho é 100% cedo demais”, disse Edwards ao MMA Fighting na quinta-feira. “Lutei em março, há pouco menos de um mês, e ainda estou lidando com lesões e outras coisas que tive antes mesmo de pensar em voltar a um camp. Se estou lutando em julho, significa que vou voltar ao camp na próxima semana, e isso simplesmente não é possível.

“Vou olhar para o final do ano. Eu adoraria fazer Abu Dhabi em outubro. Acho que seria um ótimo prazo para eu competir, mas na verdade não há um candidato número 1 claro. Não há ninguém lá fora que realmente mereça isso. Tem caras vindo de duas derrotas, uma vitória. Tem caras que é [got] uma vitória, uma derrota. É um momento difícil na divisão dos meio-médios. Então agora eu só tenho que olhar para os negócios. Vou sentar, conversar com o UFC, conversar com meu time e ver o que é melhor”.

Enquanto o presidente do UFC, Dana White, disse que Covington é o próximo na fila para disputar o cinturão, Edwards não entende como isso faz sentido dado o cenário atual da divisão.

Covington não luta há mais de um ano, com sua vitória mais recente em março de 2022 contra Jorge Masvidal, que o colocou em 2–2 em suas últimas quatro lutas. Edwards não consegue ver como isso garante uma chance pelo título sem que Covington consiga pelo menos mais uma vitória sobre outro contendor estabelecido como Gilbert Burns ou Belal Muhammad.

“É estranho – não sei por que ele está sendo pressionado tanto”, disse Edwards. “Ele vem de duas derrotas para o cara que acabei de vencer. [in Kamaru Usman], e depois foi bater em um cara em Masvidal que acabou de se aposentar e agora ficou de fora por mais de um ano. recusou Gilberto [Burns]recusou Khamzat [Chimaev]recusou Belal [Muhammad] e depois voltar para uma disputa de título? É estranho. É algo que eu nunca vi antes.

“Quando eu estava passando pela pandemia com cancelamentos de lutas, Khamzat desistiu duas vezes, eu desisti uma vez, Masvidal desistiu, todas essas lutas caindo – fui tirado do ranking por isso, mesmo fora do meu controle e não foi minha culpa. Fui removido do ranking.

“Para um cara estar em forma e saudável, [sit] à margem, recusar três ou quatro lutas e depois dizer que quer lutar pelo título, não faz sentido. Eu sinto que eles deveriam fazer como eu fiz. Apenas cale a boca e lute. Ganhei minha posição. Eu trabalhei para isso, mas esses caras querem esmolas e brindes, e não é assim que funciona.

Após o UFC 287 no fim de semana passado, Covington falou com a Submission Radio e disse que tinha certeza de que teria uma chance pelo título neste verão. Se Edwards não aceitasse a luta, ele disse que o campeão do Reino Unido perderia o título.

Edwards não pôde deixar de rir da sugestão, especialmente considerando que ele não teve nenhuma conversa formal com o UFC sobre sua próxima luta, muito menos recebeu ultimatos de que teria que enfrentar Covington.

“Não há nenhuma oferta de luta”, disse ele. “O UFC nem falou com a gente. Não há conversas sobre essa luta acontecendo. Ele está falando só por falar. Mas no que diz respeito a ficar nu, esse é um cara que ficou de fora por um ano, recusou luta após luta, então ele está falando só por falar. Eu sou aquele que sempre levou todas as lutas. Tomei Khamzat quando ninguém queria lutar contra Khamzat. Levei-o três vezes quando todos o recusavam. Então, é o que é.

“Venho de uma luta contra um dos maiores meio-médios do mundo, Kamaru Usman, há pouco menos de um mês. Ainda não faz um mês que lutei contra o Usman. Aqui não tem strip. Estou disposto a lutar contra quem quer que seja, desde que mereça e no prazo certo.”

Idealmente, Edwards gostaria de ver Covington, Burns ou Muhammad obter outra vitória para então preparar sua próxima defesa de título ainda este ano.

Nesse ponto, Edwards disse que não terá queixas sobre um adversário. Mas ele se recusa a recompensar alguém por apenas sentar, esperar e apenas esperar por uma chance de ouro.

“Em vez de ficarem sentados reclamando, briguem uns com os outros”, disse ele. “Eu não entendo por que você não faria isso. Se você realmente acredita que é o contendor nº 1, deveria querer lutar contra esses caras, para provar a todos que não há ninguém no meu caminho. sou eu a seguir. Por algum motivo esses caras querem ficar de fora, reclamar, reclamar da disputa do cinturão sem lutar.

“Eu tive que fazer 10 seguidas para conseguir minha chance pelo título. Esses caras vêm de uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota e exigem disputas pelo título. Com certeza, sinto que eles deveriam lutar entre si. Ou Colby vs. Belal ou Burns vs. Colby, como quiserem. Quem vencer, sou eu a seguir.”