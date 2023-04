Leonard Ellerbe: Eu sei ‘de fato’ que Oscar De La Hoya não queria que Ryan Garcia lutasse contra Gervonta Davis

Leonard Ellerbe está feliz Gervonta Davis x Ryan Garcia recebeu cartão amarelo. Com um portão ao vivo que ele disse já estar no top 10 de Nevada e uma estimativa de pay-per-view do tipo “o céu é o limite”, não é difícil entender por quê.

Ellerbe é o CEO da Mayweather Promotions e está auxiliando Davis, o campeão regular da WBA. Por muito tempo, parecia que “Tank” e Garcia jamais se enfrentariam dentro do ringue. Garcia é promovido pela Golden Boy Promotions e Oscar De La Hoya, rival de longa data de Mayweather e Ellerbe.

Divisões como essas repetidamente torpedeiam lutas de boxe de alto perfil, mas Ellerbe credita a Garcia – não seu promotor – por tornar a luta de peso catch de 136 libras uma realidade no sábado em Las Vegas.

“Foi um pouco difícil”, disse Ellerbe na quarta-feira A Hora do MMA. “Inicialmente, Ryan concordou com tudo. Eu dou crédito a ele, ele concordou com tudo, cada termo que a gente mandou, ele concordou. … Havia uma estipulação lá. Mas fora isso – e isso meio que se arrastou porque era uma coisa de rede – então isso é [Showtime executive] A área de Steven Espinoza, e conseguimos resolver esses detalhes.

“Mas foi muito bom para esses dois jovens se unirem, e o momento não poderia ser melhor, porque eles estão no auge de suas carreiras. E isso é muito, muito, muito importante. … A hora é agora, e é por isso que é a maior luta de todo o boxe agora.

No início deste ano, De La Hoya fez um show ao assinar o contrato de Garcia para enfrentar o invicto Davis. Mas Ellerbe disse que o campeão de boxe aposentado tinha pouco interesse real em fechar o negócio nos bastidores.

“Eu sei disso com certeza”, disse Ellerbe. “Oscar é um cara inteligente como [it] relaciona-se com a inteligência do anel. E esta é apenas a minha opinião, é a minha opinião sobre isso, esta parte aqui – eu tenho algumas informações factuais sobre algumas outras coisas – mas esta é a minha opinião, é que a luta no ringue, eu não acho que ele pensa assim Ryan Garcia pode vencer. Isso é só minha opinião.”

O fato agora é que Ellerbe e De La Hoya estão no negócio, por mais desconfortável que seja. Ellerbe chamou De La Hoya de “um pedaço de merda mentiroso” sobre as reivindicações do boxeador aposentado de igualdade no poder de atração de pay-per-view; ele afirmou repetidamente que De La Hoya tentou sair da luta. Em resposta, De La Hoya fingiu que Ellerbe não deveria estar lá.

“Não tenho ideia do que ele estava falando”, disse o boxeador aposentado em uma entrevista coletiva recente. “Não imaginava que ele fosse do time de Gervonta Davis. Eu nem sei o que ele está fazendo aqui. Não tivemos nenhum contato com Leonard Ellerbe, ou ele não teve nenhum problema em estar envolvido. Então foi uma grande surpresa para mim vê-lo no estrado lá, então não tenho ideia.”

Para constar, Ellerbe disse que está trabalhando diretamente com Davis, que formou sua própria empresa promocional depois de deixar a Mayweather Promotions em 2022. E isso o coloca no pódio – ou do outro lado – com De La Hoya, cujo rancor com Floyd Mayweather supostamente remonta ao início dos anos 2000, quando treinou com Floyd Mayweather Sr; Floyd Mayweather Jr. derrotou De La Hoya em um blockbuster de 2007.

“Estamos trabalhando juntos”, disse Ellerbe sobre De La Hoya. “Não gostamos um do outro, mas estamos trabalhando juntos e está tudo bem. Floyd não gosta dele e ele não gosta de Floyd. Tudo bem – são negócios no final do dia. Eles fizeram um bom trabalho em promovê-lo. Eric Gomez e ele fizeram um trabalho muito bom ao levar sua carreira adiante. Então eu não tenho nada além de respeito e adereços lá.

“E nunca é pessoal – são apenas negócios, e fiquei feliz por Ryan tê-los feito lutar. Então, vamos ser claros sobre isso. Ryan Garcia os fez fazer a luta, porque isso não é algo que Oscar queria fazer”.

Ellerbe está confiante de que por mais difícil que tenha sido colocar Garcia e Davis no ringue, o resultado será a favor deste último.

“Sem dúvida, ele será a cara do boxe”, disse Ellerbe sobre Davis.