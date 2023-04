Leonardo DiCaprio acende rumores de namoro após festa com modelo no Coachella

Leonardo Di Caprio participou do Festival de Música e Artes Coachella Valley 2023 no fim de semana e provocou rumores de namoro depois de festejar com modelo Irina Shayk.

DiCaprio, 48, é conhecido por sempre ir ao Coachella e amar as modelos. A beldade de 37 anos, no entanto, não é exatamente o tipo do ator.

Ele terminou com a modelo e atriz Camila Morrone durante o verão depois de quatro anos juntos. Ela tinha acabado de completar 25 anos quando se separaram.

Shayk, enquanto isso, foi ligado romanticamente pela última vez a Bradley Cooper, com quem divide um filho. Eles se separaram em 2019.

DiCaprio e Shayk estavam conversando no festival de música ao lado de sua amiga de longa data, modelo Stella Maxwell.

Leonardo DiCaprio e Irina Shayk estão namorando?

O ator vencedor do Oscar e Shayk ficaram acordados festejando até a madrugada de domingo no Levi e Tequila Don Julio’s Neon Carnival.

Enquanto DiCaprio foi flagrado bem perto de Shayk, falando bem no ouvido dela, eles não fizeram nada além de conversar e festejar em grupo.

DiCaprio até tirou a máscara, que ele usa em todos os lugares, por alguns momentos ao falar com Shayk.

Nenhum dos representantes das partes comentou sobre o status de relacionamento do par.