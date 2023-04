Leonardo DiCaprio não está namorando a ex de seu amigo Bradley Cooper, Irina Shayk

Leonardo Di Caprio não está transando com a ex-namorada de seu amigo de longa data… descobrimos que ele e Irina Shayk NÃO são um item, apesar das fotos deles conversando no Coachella no fim de semana.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … Leo e Irina definitivamente não estão namorando e os dois são apenas amigos que estavam entre um grande grupo de pessoas no Neon Carnival no sábado à noite – fazendo o que amigos fazem … saindo e assistindo ao show junto.

Nossas fontes dizem que Leo e Irina se conhecem há algum tempo depois de se conhecerem por meio de amigos em comum. Além disso, Leo é próximo do ex-namorado de Irina.Bradley Cooper e todos os 3 já saíram juntos antes publicamente. Em outras palavras, Leo não está enganando seu amigo.

Conforme informamos, Leo e Irina foram vistos no final da noite de sábado e no início da madrugada de domingo, quando o dia 2 no Coachella chegou ao fim … terminando a noite na festa. Eles também foram vistos juntos no set de Frank Ocean na noite de domingo.

amiga de Irina e modelo de moda Stella Maxwell o que está na mão também

Embora as fotos de sábado à noite no Neon Carnival tenham feito parecer que Leo e Irina estavam se aproximando durante a noite … nossas fontes nos dizem que nunca houve vibrações aconchegantes entre eles a noite toda.