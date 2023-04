Leonardo DiCaprio nega estar namorando a modelo Maya Jama, de 28 anos: Ela é muito velha?

Bntes de continuarmos com este artigo, primeiro gostaríamos de pedir desculpas a ‘Ilha do Amor‘ hospedar Maya Jama. Ela é muito bem-sucedida e bonita, definitivamente ainda está no lado jovem dos seres humanos, mas os rumores apenas a tornaram parte da piada corrente. É assim: Leonardo Dicaprio acredita-se que haja um limite de idade para as mulheres com quem namora. Evidências provam que ele larga todas as namoradas na hora em que elas se transformam 25, a lista é longa e as evidências o deixam em uma situação ruim. Mas os recentes rumores ligando-o a jama pode indicar que Leo pode estar se afastando desse estigma, visto que ela já está 28.

Leo Di Caprio nega envolvimento com Maya Jama

Leo supostamente enviou um de seus representantes para negar qualquer envolvimento com o ‘Ilha do Amor‘ host, o que apenas ajuda a piada a continuar. O que provavelmente mais o afetou foram as imagens com a modelo de 19 anos Eden Polani, que teve que fechar sua conta no Instagram devido ao assédio extremo de seguidores. Os rumores começaram depois que Jama supostamente terminou seu noivado com Estrela do Brooklyn Nets, Ben Simmons. Ela namorou o jogador da NBA à distância, mas o relacionamento deles lutou para se manter e ela teve que encerrá-lo. Leo foi recentemente relacionado com Gigi Hadid novamente, mas nada foi confirmado.

Agora, estamos recebendo esses rumores de que Leo está definitivamente negando. Não há como manter o foco para um dos melhores atores do mundo com tantas opções à sua frente. No entanto, nós sabemos Di Caprio provavelmente acabará se estabelecendo com alguém quando estiver completamente convencido de que ela é a pessoa certa para ele. Deixando as piadas de lado, nós sabemos Di Caprio provavelmente não se importa em namorar mulheres com mais de 25 anos. Ou se importa? Ninguém realmente sabe, a menos que o próprio Leo saia para falar sobre a piada para acabar com os inúmeros memes que inundam a internet. Caso você não a conheça, aqui estão algumas fotos dela Maya Jama.