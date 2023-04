Leonardo DiCaprio sai com duas mulheres no Coachella-Adjacent Neon Carnival

Leonardo Di Caprio estava de volta ao deserto neste fim de semana tentando ser o mais discreto possível – mas seu típico olhar incógnito o entregou … assim como as duas belezas com quem ele estava saindo.

O ator foi flagrado no final da noite de sábado e no início da madrugada de domingo, quando o dia 2 no Coachella chegou ao fim. Enquanto o Empire Polo Club pode ter fechado seus portões após os sets dos headliners … havia outra festa para bater na porta ao lado.