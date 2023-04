Lesão de Kevin Holland o forçou a ‘trabalhar com uma mão’ contra Santiago Ponzinibbio no UFC 287

Kevin Holland conquistou sua maior vitória como meio-médio do UFC no último sábado, feito que ele conseguiu com um handicap considerável no UFC 287.

“Trailblazer” estava em uma derrapagem de duas lutas antes de sua luta contra Santiago Ponzinibbio no UFC 287 e, pior, ele também sofreu uma lesão na mão direita na derrota para Stephen “Wonderboy” Thompson em dezembro passado.

A lesão não pareceu comprometer a Holanda, que derrotou Ponzinibbio por nocaute no terceiro assalto. Mas até o dia da luta, ele se perguntava se estaria perto de 100 por cento quando entrasse no cage.

“Foi a primeira vez que coloquei luvas de quatro onças naquele dia da luta”, disse Holland na segunda-feira A Hora do MMA. “Eu os coloquei e dei um soco na luva, e pensei, caramba, acho que não está pronto para quatro onças. Eu estava apenas um pouco nervoso com a mão, então eu estava apenas deixando [UFC President Dana White know after the fight]. Eu estava tipo, ‘Eu não pensei que iria funcionar, mas funcionou.

O desempenho colocou Holland de volta nos trilhos, com o veterinário ganhando uma marca de 3-2 desde que caiu para 170 libras e derrotou um veterano que anteriormente tinha um número ao lado de seu nome no ranking oficial do UFC. Todas as vitórias de Holland no UFC até 170 libras foram por nocaute ou finalização.

De acordo com Holland, ele precisou de uma cirurgia logo após a luta de Thompson e, depois disso, treinar com uma mão era a norma até algumas semanas antes do UFC 287.

“Eu não aprovava que a mão trabalhasse até, tipo, [March 24], como completamente limpo ”, disse Holland. “Então eu estava tipo, trabalhando principalmente com uma mão. Consegui usar as luvas grandes. Quando fui liberado, não achei que estava completamente pronto para bater assim, então pensei, vamos esperar que na noite da luta esteja pronto.

“Apenas pensamos em tentar e, se não estivesse pronto, seguiríamos um plano de jogo diferente. O plano de jogo era usar muito o jab e o jab funcionou, então fiquei feliz.”

Holland brincou sobre falar com sua mãe antes da luta e ignorar o conselho dela de cancelar tudo. Mais tarde, ele acrescentou que ela não parecia nem um pouco preocupada quando a luta acabou.

Ainda assim, Holland teve que ter uma abordagem focada para lutar contra o mais experiente Ponzinibbio com uma mão prejudicada, e ele creditou sua criatividade por ajudá-lo a obter a vitória.

“Eu sabia que não queria realmente usar a mão direita, então estava apenas me certificando de estar focado em usar o jab e usar o cruzado principal e tentar acertar meus chutes”, disse Holland. “Ele estava fazendo um bom trabalho verificando os chutes baixos, apenas virando a canela para fora e coisas assim. Apenas tentando ser criativo com o cara.

“Ele é veterinário. F******** 30 e 6 indo para essa luta, então é tipo, cara tem sido inteligente, ele lutou com muitos caras bons.

Não há como dizer o que uma terceira derrota consecutiva teria feito para as perspectivas de carreira de Holland, e ele admite que estava sentindo a pressão. Felizmente, ter que confiar mais em seu improviso acabou sendo uma bênção disfarçada.

“Foi bom ir lá fora, trabalhar com uma mão”, disse ele. “As costas estavam contra a parede, parecia um pouco. Algumas pessoas mudam um pouco quando você está para baixo. É sempre uma pena perder dois. Não é a primeira vez que perco dois na minha carreira, então não é como se fosse uma novidade para mim ou algo assim. Então eu pensei, ei, nada de novo, só não tenho as duas mãos. Ainda vamos fazer com a esquerda, acho que vou me sair muito bem com a esquerda.

“Na verdade, meu pai é canhoto, então ele sempre me dizia: ‘Seria bom aprender a usar a esquerda’. Ele disse, ‘Sua mão esquerda se tornará sua nova melhor amiga.’ Com certeza, fez o seu trabalho.