Li Jingliang detalha lesão na coluna que o forçou a sair do UFC 287: ‘Tentei superar isso’

Li Jingliang está fora do UFC 287, mas espera evitar uma longa pausa após uma lesão.

O contendor dos meio-médios do UFC foi às redes sociais no fim de semana passado para discutir a lesão na coluna que o forçou a desistir de sua luta contra Michael Chiesa, que aconteceria no pay-per-view de sábado em Miami. A lesão de Li ocorreu durante seu camp de treinamento para o UFC 287, embora ele tenha escrito que é devido a um “efeito acumulado” e não a um incidente em particular.

Veja a postagem de Li no Instagram abaixo, que inclui um raio-X de sua coluna e um vídeo dele recebendo um diagnóstico.

“Como muitos de vocês já sabem, machuquei minha coluna durante o camp e fui forçado a desistir da luta contra Michael Chiesa no UFC 287”, escreveu Li. “A lesão foi um efeito acumulado de todo o treinamento rigoroso pelo qual coloquei meu corpo nos últimos meses, especialmente todo o trabalho extra de Jiu-Jitsu e luta livre que coloquei para me preparar para derrotar um artista de finalização. Eu estava me sentindo extremamente confiante e nunca estive tão pronto para uma luta quando a lesão aconteceu.

“Eu esperei muito pelo meu momento desde o ano passado, então tentei superar isso até chegar a um ponto em que a dor estava piorando e se expandindo por toda a parte superior do meu corpo; nenhuma quantidade de fisioterapia ou ibuprofeno foi capaz de resolver o problema; e minha preparação para a luta ficou completamente paralisada por causa disso. Quando os médicos me explicaram como seria perigoso para mim continuar forçando meus limites, decidi ficar mais esperto e seguir o conselho deles para deixar meu corpo se curar.”

Li continuou explicando que espera evitar a cirurgia e que a lesão “curará organicamente”. Não há cronograma para o retorno de Li à ação.

“The Leech” lutou mais recentemente no UFC 279 em setembro passado, onde perdeu por decisão dividida para Daniel Rodriguez. O jogador de 35 anos alternou vitórias e derrotas nas últimas seis partidas, com notáveis ​​vitórias por nocaute sobre Muslim Salikhov e Santiago Ponzinibbio.

Veja a declaração não editada de Li aqui: