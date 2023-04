LiAngelo Ball esperando o primeiro filho: Quem é a mãe do bebê e como LaVar reagiu?

LiAngelo Bolamais conhecido como “É isso“, anunciou através PESSOAS na sexta-feira que ele está esperando seu primeiro filho com Nikki Mudarrisuma ex-estrela de “Love & Hip-Hop: Hollywood”.

Ball, 24, é oito anos mais novo que Mudarris, com quem ele supostamente namorou em particular por um longo tempo antes de ela revelar seu relacionamento no final do ano passado.

LiAngelo Ball faz uma enorme tatuagem nas costas

Gelo afirma que seu pai, Bola LaVarficou chocado ao ouvir a notícia a princípio, mas acabou demonstrando empolgação.

“Quando contei para minha mãe e meu pai, eles ficaram um pouco chocados, mas acho que mais animados do que qualquer coisa”, disse Gelo. “Minha mãe estava gritando e torcendo de emoção. Quando contei aos meus irmãos [NBA stars LaMelo and Lonzo Ball] eles ficaram felizes por mim e também animados para se tornarem novos tios para minha semente.”

LaVar, 55, uma vez alertou seus três filhos que “boas mulheres” seriam difíceis de encontrar para eles, especialmente se tiverem mais de 30 anos de idade.

Quem é Nikki Mudarris, a mãe do bebê de Gelo Ball?

Mudarris, 32, nasceu e foi criada na Califórnia, onde supostamente se formou USC com graduação em Comunicação Empresarial.

Ela apareceu em vários reality shows, principalmente “Love & Hip-Hop” de 2015 a 2018, e agora se concentra em seu negócio de lingerie.

Mudarris, descendente de marroquinos com mistura de libaneses e italianos, namorou o rapper Mally Mall em 2012. Uma fita de sexo com ela apareceu após a separação.

O casal revelou que, mesmo sabendo o sexo do bebê, por enquanto será mantido em sigilo. Bola ainda não chegou ao NBA e atualmente joga no Liga G.