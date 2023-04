Liga MX: Qual time da Liga MX esteve perto de contratar Messi?

Lionel Messi é o maior nome do futebol, já ganhou praticamente tudo, e é admirado por milhões, mas o que muitos torcedores não sabem é que ele quase foi jogar no México.

Há muitos anos, quando o argentino acabava de chegar às categorias de base do Barcelona, ​​um Liga MX equipe chegou perto de contratá-lo.

Qual time da Liga MX poderia contratar Messi?

Quando Messi chegou ao BarcelonaNas categorias de base do clube, os dirigentes do clube buscavam uma forma de ele ganhar mais experiência, pois não achavam que ele estivesse pronto para ingressar no time titular.

Foi então que pensaram na possibilidade de emprestá-lo a outro clube, e o Necaxa foi um dos clubes que demonstrou interesse no talentoso atacante, segundo o Mediotiempo, com base em informações do ‘W Deportes’ e do jornalista Anselmo Alonso.

Por que Messi não foi para o Necaxa?

Embora os Rayos tenham considerado seriamente a opção de incorporar o atacante argentino em suas fileiras, no final, o negócio não foi fechado.

De acordo com as informações, Necaxaos dirigentes não estavam convencidos de que Messi estava destinado a jogar em Barcelonatimes juvenis de e a contratação não deu certo.

Essa decisão deve ter pesado muito para a seleção mexicana depois, pois mostrou seu grande talento que o levou a estrear com Barcelonaprimeira equipe de quando ele tinha apenas 17 anos de idade.

A partir daí, todos nós assistimos à história da sua ascensão e história de sucesso, que conseguiu conquistar todos os títulos que disputou localmente, na Europa e a nível internacional.

Apenas no Copa do Mundo Catar 2022 nós o vimos levantar a tão esperada Copa do Mundo com a Argentina, um título com o qual ele sonhou a vida toda e que o coloca em um nível ainda mais alto, sem dúvida o ápice do futebol mundial.