Limites do IRA: Os limites de contribuição do IRA aumentarão em 2024?

Mmilhões de americanos contam com as contribuições que fizeram durante seus anos de trabalho para sua aposentadoria, mas agora graças ao novo Ato Seguro 2.0 e como o Congresso redigiu o projeto de lei, parece que as contribuições de recuperação serão permitidas, pois excluíram uma disposição no Icódigo de receita interna.

Isso significa que, a partir de 2024, as regras para contribuições de recuperação serão alteradas e isso pode criar muitas complicações para poupadores de aposentadoria e empresas que patrocinam planos de aposentadoria para seus funcionários.

Quais são as mudanças para 2024 graças ao Secure Act 2.0

A partir de 2024, se um contribuinte tiver uma renda superior a $ 145.000 no ano, a contribuição de recuperação deve ser apresentada como uma contribuição Roth.

Também em 2024 o $ 1.000 O limite das contribuições de recuperação será indexado pela inflação, o que não acontecia anteriormente.

Planos da empresa, que incluem 401(k) e 403(b) têm limites de contribuições de recuperação mais altos, com 2023 sendo $ 7.500. Para 2024, o limite aumentará para $ 10.000 ou 150% do limite padrão de contribuição, que também será corrigido pela inflação.