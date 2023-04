Lindsay Lohan mostra barriguinha de grávida

A atriz acaba de postar um despejo de fotos em sua página do Instagram, com várias imagens de sua barriga crescendo.

Lindsay está cercada por amigos e familiares na maioria das fotos, e ela diz … “Tão grata por todas as pessoas maravilhosas da minha vida!”

Parece que as fotos são da recente parada de Lindsay em Nova York … como informamos pela primeira vez, LL e seu marido se reuniram com sua família na Big Apple no início deste mês antes de voar para Dubai, onde ela mora, para se preparar para seu iminente aniversário.