Lindsay Lohan se reúne com toda a família antes de voar para Dubai para o nascimento

Fontes com conhecimento direto nos dizem que a atriz estava na Big Apple na semana passada para negócios e lazer – esta última sendo uma última chance de ver sua carne e sangue pessoalmente antes de se estabelecer em casa em Dubai, onde mora, e se situar. pelo seu nascimento iminente.

Dizem-nos que ela e o marido, Bader Shammas tinha planos para jantar na quinta-feira com o pai, Michael Lohan mas a reunião se transformou em um assunto de família quando ele sugeriu que eles se relacionassem com dina e o resto de seus irmãos também … o que eles fizeram.

Nossas fontes nos dizem que toda a turma de Lohan comeu em um restaurante chamado The Clocktower, que fica dentro de um dos Edition Hotels bem no coração de Manhattan. Os presentes incluíram LiLo, Bader, Mike, Dina, bem como seus irmãos, cody dar Miguel Jr. e sua irmã Aliana . É a primeira vez que eles se reúnem assim em pelo menos 7 anos.

Como podem ver… todos estão com um grande sorriso — então parece que o jantar correu bem. Isso encerra uma ótima semana para Lindsay, a quem dizem que também desfrutou de um pequeno chá de bebê no fim de semana. Agora… ela está de partida para Dubai novamente, onde ficará antes da data do parto.