Lionel Messi supera Cristiano Ronaldo mais uma vez, argentino é agora o maior goleador de clubes na Europa

As Cristiano Ronaldo agora joga em Arábia Saudita para Al-Nasr, Lionel Messi continua a jogar em uma das 5 principais ligas da Europa, como a Ligue 1com Paris Saint-Germain e neste sábado ele marcou seu 702º gol em Europa seguindo sua passagem pelo FC Barcelona antes de chegar ao Francês esquadrão há algumas temporadas.

Com este gol, Messi supera Cristiano Ronaldo mais uma vez após sua vitória na Copa do Mundo no Catar 2022.

Messi também alcançou 1.000 contribuições para gols, já que além de seus 702 gols, ele também deu 298 assistências no futebol europeu.

Lionel Messi decidirá seu futuro, já que seu contrato com o PSG expira em alguns meses

O futuro do sete vezes vencedor da Bola de Ouro ainda está no ar, já que seu contrato expira no próximo verão e muito tem sido especulado na mídia.

O atacante argentino ainda está em grande forma e pode optar por continuar jogando no mais alto nível da competição, já que não conseguiu vencer uma Liga dos Campeões da UEFA após sua saída para o Camp Nou.

Messi tem 35 anos e pode-se dizer que tem o mundo do futebol a seus pés, com quase todas as possibilidades em aberto, pois qualquer time do mundo certamente gostaria que ele jogasse por eles, se assim o desejasse.