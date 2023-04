LIV Golf quer criar liga feminina – o que sabemos sobre isso?

VIDA Golfeo tour de golfe profissional de propriedade da Arábia Saudita Fundo de Investimento Públicoestá contemplando a criação de um novo circuito para mulheres golfistas.

O boato apareceu pela primeira vez em 2022, quando o LIV começou a se destacar no golfe profissional, mas há poucos detalhes sobre a estrutura ou o formato do que o LIV está planejando.

O que foi dito?

Presidente e CEO Greg Norman não deu muito aos repórteres quando o assunto de uma turnê feminina surgiu durante o LIV Golf Adelaide evento no último fim de semana.

“Falamos sobre isso internamente e tenho conversado com jogadoras individuais, jogadoras profissionais”, disse Norman.

Golfista feminina mais bem classificada Lydia Ko apenas observou que um torneio de golfe feminino patrocinado pela LIV é “vago” e ela não se deixaria atrair por rumores ou boatos.

“Falar sobre algo que ainda não está realmente aqui é especulação”, disse Ko ao golf.com.

Harold Varner III, sobre a percepção dos membros do LIV Golf: “Todo mundo acha que somos péssimos agora”LAPRESSE

O Associação Profissional de Golfe Feminino, fundada em 1950, está sediando 34 eventos em todo o mundo para suas golfistas profissionais durante sua programação de 2023. Embora pouco se saiba atualmente sobre os planos do LIV de competir com o LPGA, a organização deixou claro que pretende ser um grande rival dos homens Circuito PGAfundada em 1968.

ambição de LIV

O PIF da Arábia Saudita fundou a LIV Golf Invitational Series em 2021 e, em 2022, começou a realizar eventos para os golfistas profissionais que inscreveu.

O PIF é o mesmo fundo que possui Liga Premiada clube Newcastle United. Ele respondeu a acusações de que suas dispendiosas incursões no mundo dos esportes são a fachada da monarquia saudita para abusos contínuos de direitos humanos relatados na Arábia Saudita.

No ano passado, a oitava etapa do LIV foi oficializada, e este ano haverá 14 no total entre fevereiro e novembro.