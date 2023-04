Liz Carmouche defende cinturão dos moscas após dura prova no Bellator 294

Liz Carmouche não precisou colocar seu cinturão peso-mosca do Bellator em jogo na noite de sexta-feira e, no final das contas, isso não lhe custou nada.

Carmouche superou os primeiros três rounds difíceis para chegar à finalização, pegando DeAnna Bennett em um triângulo de braço na marca de 4:29 do Round 4 no evento principal do Bellator 294.

Bennett não teve chance de ganhar o título peso mosca do Bellator depois de perder peso por 1,2 quilo na tarde de quinta-feira.

“Definitivamente, nas primeiras rodadas, não ter que cortar aquele peso extra e estar em um nível de campeã definitivamente mostrou e ela foi capaz de usar isso. Eu sabia que não importava o que ela não tinha o tanque de gasolina, então mesmo que eu não estivesse ganhando, consegui recuperá-lo”, disse Carmouche.

Também no card principal, Sara McMann fez sua estreia no Bellator e derrotou Arlene Blencowe rumo à vitória por decisão unânime (29-27, 30-26, 30-27).

Danny Sabatello também se recuperou da derrota para Raufeon Stots com uma vitória impressionante sobre Marcos Breno. Sabatello derrotou Breno com um mata-leão aos 4:10 do segundo round.

Confira o restante dos resultados do Bellator 294 abaixo.

Cartão principal

Liz Carmouche def. DeAnna Bennett por finalização (triângulo de braço) (R4, 4:29)

Tim Johnson derrotou. Disse Sowma por decisão unânime (29-28×3)

Sara McMann derrotou. Arlene Blencowe por decisão unânime (29-27, 30-27, 30-26)

Danny Sabatello def. Marcos Breno por finalização (RNC) (R2, 4:10)

Levan Chocolate def. Michael Lombardo por decisão unânime (29-28, 30-27 x2)

Card Preliminar

Killys Mota def. Ken Cross por finalização (RNC) (R2, 2:14)

Tyrell Fortune def. Sergey Bilostenniy via DQ (golpes ilegais na nuca) (R1, 3:26)

Cris Lencioni def. Blake Smith por finalização (triângulo invertido) (R2, 3:39)

Sharaf Davlatmurodov derrotou. Anthony Adams por decisão unânime (30-27 x3)