Logan Paul assina novo contrato de vários anos para permanecer na WWE

Logan Paul está ficando no círculo quadrado.

Na segunda-feira, o influenciador social de 28 anos virou boxeador e depois lutador profissional assinou um novo contrato de vários anos para permanecer na World Wrestling Entertainment (WWE).

Paul inicialmente anunciou a assinatura no Instagram. Os termos do acordo não foram divulgados, mas Paul reatou com a WWE por vários anos depois de assinar inicialmente com a organização em 2022.

Esse contrato inicial foi estabelecido como um contrato de um ano para vários eventos em que Paul apareceu em vários dos principais cartões pay-per-view da WWE, mas ele era apenas um artista de meio período. Embora não se espere que sua agenda aumente muito com seu novo contrato, Paul já assinou com a WWE por vários anos, o que o manterá no negócio de wrestling profissional enquanto continua a se desenvolver como um talento notável para a organização.

“Sinto-me incrivelmente abençoado por ter encontrado algo em que sou bom aos 28 anos de idade”, disse Paul ESPN sobre seu novo contrato. “E o fato de a organização acreditar que sou bom o suficiente para continuar construindo esse legado da WWE é impressionante.”

Paul apareceu pela primeira vez na WWE em 2021, onde fez algumas participações especiais na televisão, mas no ano seguinte começou a se preparar para uma estreia no ringue. Ele se apresentou na WrestleMania 38 e Paul foi elogiado por sua capacidade atlética e adaptabilidade durante a luta, o que acabou levando à sua assinatura com a promoção alguns meses depois.

Mais recentemente, Paul participou da WrestleMania 39, onde enfrentou Seth Rollins em uma luta de alto nível durante o evento de duas noites. Bem conhecido por seus movimentos de vôo alto, Paul realmente colidiu com seu parceiro de negócios KSI durante uma vaga na partida depois de pular da corda superior para fora do ringue.

Além do wrestling profissional, Paul continuou a provocar um retorno ao ringue de boxe, embora não esteja claro se seu novo contrato com a WWE pode impedi-lo de colocar as luvas em breve.

A notícia da contratação de Paul vem depois que a WWE vendeu uma participação majoritária na empresa para a Endeavor, com planos de fundir a equipe de wrestling profissional com o UFC antes de abrir o capital ainda este ano. Enquanto a Endeavor é dona de ambas as organizações, Vince McMahon ainda dirige o show na WWE com Dana White fazendo o mesmo no UFC.

O acordo com Paul foi orquestrado pelo genro de McMahon, Paul “Triple H” Levesque, que lidera a equipe criativa da WWE.