Logan Paul oficialmente renova contrato com a WWE e posa com Triple H

Logan Paul A carreira de lutador de Wrestle está apenas começando – o Maverick assinou oficialmente um novo contrato com a WWE … apenas alguns dias após sua impressionante performance na WrestleMania.

O jovem de 28 anos inicialmente assinou um acordo multi-luta com a promoção em junho de 2022 … e depois de passeios incríveis na WrestleMania, Crown Jewel e Royal Rumble, a mudança foi óbvia.

Logan compartilhou a notícia nas redes sociais minutos atrás … segurando seu contrato e tirando uma foto com o diretor de conteúdo da WWE Triplo H que posou com sua assinatura “ponto”.

“Um Superstar comprovado no maior palco”, disse Triple H na segunda-feira. “Mal posso esperar para ver o que vem a seguir para @LoganPaul”

A Internet partida de superstar contra Seth “Freakin'” Rollins foi um dos maiores destaques do WM39 no SoFi Stadium … mas apesar de uma aparição surpresa de seu parceiro de negócios Prime, KSIele não conseguiu sair com a mão levantada.