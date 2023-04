Logan Paul tem medo de lançar o vídeo de OVNI mais convincente já gravado

Fou décadas, público OVNI círculos falaram sobre um vídeo que consideram o mais interessante e que foi mencionado em toda a comunidade. especialista em OVNIs Chuck Clark supostamente entrou em posse de um vídeo que foi gravado por dois jovens no início dos anos 1990. Até ontem, esta filmagem era apenas uma lenda, mas o documentarista James Fox apenas falou sobre isso em detalhes. Se isso não bastasse, ele também revelou nada menos que youtuber Logan Paul tem um papel fundamental na possível divulgação deste vídeo ao grande público. Caso você não saiba, Logan Paul tem um fascínio único pelo assunto e convidou alguns dos OVNI figuras mais proeminentes da comunidade. Um desses convidados é James Fox, que tem dois dos mais convincentes documentários sobre OVNIs que são sancionados por membros da comunidade de inteligência.

James Fox descreve o vídeo de OVNI mais atraente de todos os tempos

Para promover seu documentário de 2022 ‘Momento de contato‘, James Fox fez esta revelação surreal durante o episódio de quarta-feira de ‘A experiência de Joe Rogan‘. James descreveu publicamente o vídeo em Chuck Clark’s posse como dois jovens que tinham um gravador de câmera e estavam dentro de seu carro no deserto de Nevada. Ele afirma que o vídeo mostra um OVNI a poucos metros do carro e sugere que os dois jovens tiveram um encontro supostamente próximo do terceiro tipo. Como Rogan continuou interrompendo-o porque ele pensou que a história era falsa, James Fox de repente caiu Logan Paul’s nome na história. Ele revelou que o famoso Youtuber está de posse de uma versão deste vídeo.

Como Logal Paul conseguiu o vídeo de Chuck Clark?

Fox disse Rogan que ele disse Logan Paul a mesma história e como ele ofereceu a Clark $ 30.000 para comprar o vídeo dele. Isso deu a Logan a coragem de ir para o deserto e oferecer impressionantes $ 100.000 pelo vídeo. Mas Clark recusou como Paul esperava, isso não o impediu de obter este vídeo. Como você deve saber, Logal Paul é muito criativo e convenceu Clark a mostrar o vídeo a ele enquanto usava uma câmera de botão escondida em sua roupa. Ele gravou o vídeo inteiro, mas agora tem medo de divulgá-lo ao público devido às possíveis implicações legais e possíveis problemas com o Governo dos Estados Unidos. A comunidade OVNI afirma que o governo é conhecido por suprimir esse tipo de informação. Até o momento, o Youtuber não se pronunciou sobre a revelação de James Fox.