A Lojas Quero-Quero deu início em suas atividades na década de 60 e desde então muitas coisas mudaram, exceto a dedicação e o compromisso entregue em cada um de seus atendimentos e a vontade de ser referência em seu segmento. Para isso, a empresa abriu novas oportunidades de trabalho em todo o Brasil e está a procura de novos profissionais. Veja, a seguir.

Lojas Quero Quero abrem novas vagas de EMPREGO; veja as regiões

A Lojas Quero-Quero vem ampliando seu atendimento constantemente e atualmente marca presença em diversas regiões do país. Trata-se de uma organização que acredita que relacionamentos baseados em confiança, integridade, respeito e simplicidade são extremamente importantes no ambiente de trabalho.

A empresa oferece a todos os seus colaboradores vários benefícios, além de um salário compatível ao mercado e um ambiente repleto de novos aprendizados e oportunidades de crescimento. Confira, a seguir, as vagas que foram abertas neste início de semana.

Analista de Crédito – Caxias do Sul/RS;







Operador de Empilhadeira – Pato Branco/PR;







Assistente Administrativo (Exclusivo PCD) – Rio Grande do Sul;







Coordenador Administrativo – Santa Catarina!







Auxiliar de Estoque – Rio Grande do Sul;







Montador de Móveis – Palmeira das Missões/RS;







Auxiliar Operacional – Corupá/SC;







Pessoa Estoquista – Arapoti/PR;







Consultor de Vendas – Arroio dos Ratos/RS;







Jovem Aprendiz – Rio Grande do Sul.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Para se candidatar à vaga anunciada na Lojas Quero-Quero, os participantes devem realizar a sua inscrição através do site 123empregos.

