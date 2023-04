Lolo Jones critica Shaquille O’Neal por Angel Reese LSU GOAT Take, ‘Ele está chapado’

Jones – que estrelou a equipe de atletismo da LSU antes de competir em AMBOS os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno – ficou sabendo de O’Neal referindo-se a Reese como o maior atleta que já saiu de Baton Rouge em seu ‘Big Podcast’ esta semana … e ela discordou veementemente de seu colega ex-aluno do Tigers.

(via The Big Pod)

Na verdade, ela parece pensar que ele não está no estado de espírito certo desde que sofreu um procedimento no quadril no mês passado.