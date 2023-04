Looks de reunião ‘Vanderpump Rules’, Ariana Madix balança seu vestido de vingança

A reunião reveladora de “Regras de Vanderpump” está se aproximando a cada dia, e Bravo acabou de lançar as primeiras olhadas nas escolhas de guarda-roupa do elenco – e Ariana Madix não está apenas vendo vermelho, ela está usando muito isso !!!

As estrelas da realidade parecem ferozes nas novas fotos, com Ariana no centro do palco enquanto exibe muita pele em seu vestido vermelho de vingança. Ela também tem uma quantidade saudável de joias nos dedos.

Raquel Leviss‘ olhar é muito mais manso, relativamente falando, já que ela está usando uma roupa verde menta junto com um olhar de profunda preocupação. por Tom Sandovalno topo desse triângulo amoroso, foi com um clássico terno sem gravata.

Bravo exibiu os ataques de todos os outros também – Scheana Shay fica ótimo em um vestido brilhante, Tom Schwartz é todo sorrisos em seu veludo cotelê azul, Lala Kent saiu com uma peça com estampa de oncinha e Lisa Vanderpump usava legitimamente TODOS os diamantes com seu vestido preto.



23/03/23 BACKGRID

Conforme informamos, Tom e Raquel foram flagrados tendo um caso grave coração a coração no dia da reunião … não está claro sobre o que eles estavam conversando, mas você sabe que todo o drama em torno deles deve estar em suas mentes.