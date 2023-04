Louis Dreyfus Anuncia Novas Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil: Confira as Regiões Disponíveis

A Louis Dreyfus é uma das principais processadoras e comercializadoras atuantes do setor agrícola em todo o mundo. Estamos tratando de uma empresa que vem crescendo constantemente e há pouco tempo desenvolveu um novo processo seletivo com o objetivo de contratar novos profissionais para fortalecimento da sua equipe. Verifique, a seguir, os cargos abertos.

Louis Dreyfus abre novas vagas de emprego pelo Brasil; veja as regiões

A Louis Dreyfus auxilia na alimentação e vestimenta de mais de 500 milhões de pessoas, além de transportar cerca de 80 milhões de toneladas de produtos. Trata-se de uma empresa que oferece um portfólio diversificado, que abrange toda a cadeia de valor.

No Brasil, suas atividades deram início no início na década de 40 e atualmente, a companhia marca presença em todo o território nacional. Recentemente, novas vagas de trabalho foram divulgadas pelo país. Confira, a seguir.

Coordenador de Transporte e Logística – Brasil;







Analis. de Processos Júnior – São Paulo;







Menor Aprendiz – Brasil;







Operador de Armazenagem – Rio Verde / GO;







Eletricista de Manutenção – Alto Araguaia / MT;







Supervisor Turno Produção – Brasil;







Estágio na área de Projetos e Manutenção – Rio Verde / GO;







Ajudante de Serviços Gerais (Exclusivo PCD) – Paranaguá / PR;







Oportunidades para o setor Comercial – Brasil;







Estágio na área de Recursos Humanos – Goiás.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Para ficar por dentro de todos os detalhes e informações referente a inscrição dos participantes, basta acessar o site 123empregos e realizar o cadastramento de um currículo para a companhia analisar e entrar em contato.

