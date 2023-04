Louis Dreyfus Anuncia Novas Oportunidades de Emprego: Saiba Quais Regiões e Cargos Estão Disponíveis

A Louis Dreyfus, empresa global de commodities agrícolas, anunciou recentemente novas oportunidades de emprego para diversas áreas e regiões do Brasil. A empresa oferece aos seus funcionários benefícios como plano de saúde, vale-refeição, seguro de vida, previdência privada, entre outros.

Louis Dreyfus abre novas vagas de emprego pelo país

As vagas disponíveis abrangem áreas como administrativa, comercial, financeira, jurídica, recursos humanos, tecnologia da informação, logística e operações, e estão distribuídas em várias cidades brasileiras. Entre as vagas disponíveis, destacam-se:

Analista de Marketing Digital;







Assistente Administrativo;







Coordenador de Recursos Humanos;







Analista Financeiro;







Analista de Logística.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na Louis Dreyfus, é necessário acessar o portal 123empregos e buscar pelas vagas da empresa. É importante ler atentamente as informações sobre a vaga e os requisitos necessários para se candidatar, além de enviar um currículo atualizado e completo.

Uma dica importante para fazer um bom currículo é destacar suas realizações e resultados, em vez de simplesmente listar suas responsabilidades e tarefas. Ao apresentar suas conquistas de forma clara e objetiva, você mostra aos empregadores seu potencial e valor como profissional, aumentando suas chances de ser chamado para uma entrevista. Além disso, é importante personalizar seu currículo para cada vaga que se candidata, adaptando as informações e habilidades para as necessidades específicas da posição em questão.

Sobre a empresa

A Louis Dreyfus é uma empresa global de commodities agrícolas, fundada em 1851 e presente em mais de 100 países. Com sede em Roterdã, na Holanda, a empresa tem como foco a produção, comercialização e transporte de produtos como grãos, açúcar, algodão, suco de laranja e café.

No Brasil, a empresa está presente desde 1942 e é uma das principais exportadoras de commodities agrícolas do país. Ela investe constantemente em tecnologia e inovação para garantir a qualidade e sustentabilidade de seus produtos, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões em que atua.

Além disso, a empresa também tem um compromisso com a responsabilidade social e ambiental. Em 2020, a companhia lançou um programa de sustentabilidade que tem como objetivo reduzir em 30% as emissões de gases de efeito estufa em suas operações até 2030, além de outras iniciativas que visam promover a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

