LSU diz que ‘certamente’ aceitaria convite da Casa Branca, apesar de Biden e Reese Tiff

A LSU não permitirá uma pequena disputa entre seu jogador estrela e Jill Biden atrapalhar uma festa do campeonato na Casa Branca … a escola acabou de revelar que “certamente” aceitaria um convite, apesar da desavença.

Na verdade, de acordo com um porta-voz da universidade, os Tigers estariam “animados” para continuar a celebração do título do torneio feminino da NCAA em 1600 Penn Ave. ainda este ano.

Claro, muitos se perguntavam se o time iria, de fato, ir … depois do atacante da LSU Anjo Reese disse que estava irritada com a maneira como Biden convidou os Tigers e Iowa após o jogo do campeonato na noite de domingo.

Reese disse em “I Am Athlete” esta semana que “se os papéis fossem invertidos, eles não seriam os mesmos. Se perdêssemos, não seríamos convidados para a Casa Branca”.

Ela então insinuou que preferia ir a uma festa com os Obama. “Eles podem ter os holofotes”, disse ela sobre os Hawkeyes. “Vamos à casa dos Obama. Veremos Michelle. Veremos Barack.”

Getty LSU Star Angel Reese indeciso sobre a visita à Casa Branca após os comentários de Jill Biden



Biden tentou recuar no convite duplo, com seu secretário de imprensa dizendo que os comentários de Biden na terça-feira “tiveram a intenção de aplaudir o jogo histórico e todas as mulheres atletas. Ela espera comemorar os LSU Tigers em sua vitória no campeonato na Casa Branca”.

Mas, em resposta, Reese disse: “Não aceito o pedido de desculpas porque você disse o que disse .. Você não pode voltar atrás em certas coisas que diz.”