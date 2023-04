LSU estrela Alexis Morris fecha Caitlin Clark de Iowa: ‘Coloque respeito em meu nome!’

Basquete Feminino da LSUtime fez história ao vencer seu primeiro Campeonato Nacional no domingo, e um de seus craques, Alexis Morrisestá recebendo reconhecimento por seu desempenho impressionante.

Não só fez Morris liderar o tigres no segundo tempo, mas ela também serviu Iowa’sCaitlin Clark uma fatia de torta humilde depois do jogo.

Morris chamou Clark, A melhor jogadora de Iowa, por sua falta de respeito pela LSU e suas habilidades durante o jogo Final Four contra o No. 1 Carolina do Sul. Clark havia dispensado vários galo de caça jogadores durante o jogo, indicando seu total desrespeito por seus arremessos.

à frente do Campeonato Nacional No jogo, Morris levou o comportamento de Clark a sério, dizendo que o achava desrespeitoso e que Clark precisava “respeitar a LSU”. Morris provou seu valor em quadra, com excelente atuação no último quarto, marcando 15 de seus 21 pontos e acertando todos os seis arremessos.

Morris leva a falta de respeito de Clark para o lado pessoal e prova seu valor na histórica vitória do Campeonato Nacional

Em uma entrevista pós-jogo com Andrea Adelson da ESPN, Morris explicou que estava levando a exibição de Clark para o lado pessoal e que não achava que Iowa pudesse protegê-los dessa forma. Morris ficou particularmente ofendido com a falta de respeito mostrada a ela e a seus companheiros de equipe, e ela fez questão de lembrar Clark e o resto do time de Iowa contra quem eles estavam jogando.

O desempenho impressionante de Morris no jogo do Campeonato Nacional solidificou seu lugar como uma das melhores jogadoras do basquete universitário. Com Morris liderando o ataque, a LSU conseguiu garantir seu primeiro campeonato nacional na história do programa e garantiu que todos soubessem que ela e seus companheiros de equipe mereciam o respeito que conquistaram.