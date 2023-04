LSU estrela Angel Reese ri do pedido de Jill Biden para hospedar Iowa na Casa Branca

LSU Tigres avançar Anjo Reese foi ao Twitter na segunda-feira para rir da primeira-dama Jill Biden dizendo que ela quer POTUS Joe Biden para também hospedar o vice-campeão do March Madness Iowa Hawkeyes na Casa Branca.

Durante uma palestra no Capitólio do estado do Colorado em Denver, a primeira-dama parabenizou os dois times, mas elogiou o espírito esportivo de Iowa.

Angel Reese trolls Caitlin Clark durante o campeonato da NCAA

“Sei que os campeões virão à Casa Branca; sempre fazemos isso. Portanto, esperamos que a LSU venha”, disse ela. “Mas você sabe, Vou dizer a Joe que acho que Iowa deveria vir tambémporque eles jogaram um jogo tão bom.”

Reese, 20, foi criticado por insultar o guarda de Iowa Caitlin Clark nos segundos finais do Torneio da NCAA de 2023 jogo do título.

A estrela da LSU foi chamada de “sem classe” por usar a mesma celebração que Clark fez um jogo antes, mas isso não pareceu impedi-la de ser fiel a si mesma.

Os LSU Tigers irão para a Casa Branca?

Reese respondeu ao pedido da primeira-dama para também hospedar os Hawkeyes na Casa Branca com risadas.

“UMA PIADA”, ela twittou junto com três emojis rindo.

treinador principal da LSU Kim Mulkey disse após a vitória que iria para a Casa Branca se o time recebesse um convite.

Todo campeão da NCAA é sempre convidado para a Casa Branca, mas seguindo os comentários de Jill Biden, algumas de suas estrelas pode decidir não comparecer.

Stephen A. Smith concorda com Angel Reese

ESPN analista Stephen A. Smith respondeu ao tweet de Reese concordando que convidar o vice-campeão para a Casa Branca é uma piada.

“Ei, Angel Reese, quero dizer absolutamente zero desrespeito à primeira-dama, mas você está 1000% correto”, twittou Smith. “Essa é uma sugestão ruim. Os vice-campeões não são convidados para a Casa Branca.

“Por que estamos tentando mudar isso agora? Concordo plenamente com você anjo.”

Smith, 55, também defendeu Reese ao vivo no ar depois que ela recebeu uma reação negativa sobre a celebração “você não pode me ver”.

Reese, cujo primo também levantou o troféu da NCAA, iniciou uma conversa sobre como a mídia esportiva trata as mulheres de maneira diferente dos homens, especialmente quando são negros.