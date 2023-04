LSU Hoop Star Angel Reese defende a provocação de Caitlin Clark no jogo do título da NCAA

estrela de aros LSU Anjo Reese não está se desculpando por insultos Caitlin Clark durante o jogo do título da NCAA no domingo … respondendo rasgando os hipócritas que a chamaram, mas não o fizeram por Clark.

O atacante do Tigers recebeu uma tonelada de reação depois de vomitar John Cenade famoso gesto com a mão “You Can’t See Me” durante a vitória da LSU por 102-85 no American Airlines Center.

Para sua informação, é o mesmo gesto de Jogador do Ano da AP que Clark usou na Elite Eight e na Final Four.

A diferença foi a reação do público … Clark foi elogiado, enquanto Reese foi criticado principalmente por não ter demonstrado bom espírito esportivo. Mas ela não se incomoda com a indignação seletiva.

“O ano todo, fui criticado sobre quem eu era”, disse Reese durante sua entrevista pós-jogo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Twitter / @sportingnews

“A narrativa – eu não me encaixo na narrativa. Eu não me encaixo na caixa que vocês querem que eu esteja. ‘Eu sou muito marginal. Vocês me disseram isso o ano todo. Mas, quando outras pessoas fazem isso, vocês não dizem nada.

Reese – que se transferiu de Maryland para a LSU em maio passado – diz que esta vitória é para “as garotas que se parecem comigo”, dizendo a elas para serem “assumidamente você”.

“E foi por isso que fiz esta noite. Foi maior do que eu esta noite. O Twitter vai ficar furioso todas as vezes. E estou feliz. Sinto que ajudei a crescer o basquete feminino este ano.”

Se não era “sem classe” quando Caitlin Clark fez isso, não chame de sem classe quando Angel Reese o fizer. Deixe as mulheres competirem, é esporte!! pic.twitter.com/lJpS1NId68 — Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) 2 de abril de 2023

@EmmanuelAcho

Apesar do ódio que Reese está recebendo, há uma tonelada de pessoas que a apoiaram, incluindo Lebron Jamesque retuitou Emmanuel AchoO comentário de rasgando aqueles que criticaram Reese, mas não Clark.

A estrela do Lakers também compartilhou Ryan Clark‘s no Twitter, dizendo: “Se você elogiou Caitlin Clark como competitiva, ardente e apaixonada por fazer a celebração ‘Você não pode me ver’ e está criticando Angel Reese pelo mesmo, nós já sabemos !!”

Shaquille O’Neal também saiu em defesa de Reese, indo em Keith Olbermannque chamou Reese de “idiota do caralho”.

Foi o primeiro título da NCAA para o time de basquete feminino da LSU e o 4º título para o técnico. Kim Mulkey … que venceu três com Baylor antes de ingressar no Tigers em 2021.