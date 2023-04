LSU Star Angel Reese copia pulseiras de diamante e correntes após a vitória do título da NCAA

Um troféu de campeonato nacional não é a única coisa brilhante e nova em Anjo Reese da vida – a estrela do basquete LSU acabou de ganhar um novo bling – com mais de 20 quilates de diamantes de alta qualidade!!!

A atacante de 6’3″ merece se tratar após o ano que acabou de ter – ela terminou a temporada com 23 pontos e 15,4 rebotes por jogo … e conquistou uma vaga no First Team All-SEC e no SEC’s All-Defensive Team .