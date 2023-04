LSU Star Angel Reese ri do convite da Casa Branca de Jill Biden em Iowa

A equipe feminina de basquete da LSU venceu Iowa por completo e é campeã da NCAA, mas Jill Biden diz que quer que AMBOS os esquadrões venham à Casa Branca … uma noção de estrela do Tigers Anjo Reese acha muito engraçado!

FLOTUS fez a sugestão estranha na segunda-feira no Colorado State Capitol em Denver … um dia depois de assistir pessoalmente a LSU vencer o torneio da NCAA contra Iowa no American Airlines Center em Dallas.

“🤣🤣 UMA PIADA”, twittou o atacante do Tigers.

Na verdade, houve uma sugestão que Reese retweetou … o time de basquete do Tigers deveria ir para a ex-primeira-dama Michelle Obama casa de em vez disso.

Claro, tudo isso vem logo após outra controvérsia que envolveu diretamente Reese. Ela teve uma tonelada de contra-ataques (e uma quantidade igual de apoio de estrelas como shaq) por insultar a estrela de Iowa Caitlin Clark com John CenaO famoso gesto “Você não pode me ver” de quando o jogo do título terminou neste fim de semana.