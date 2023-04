Ludomania – O que é?

Quando as pessoas encontram pela primeira vez o termo “ludomania”, elas acham seu significado muito obscuro. Bem, vamos descobrir o que esse conceito significa.

Ludomania ou vício em jogos de azar é um distúrbio comportamental caracterizado por um vício patológico em jogos de azar. Assim, é um tipo de vício com uma ânsia extremamente forte por jogos, onde o jogador não consegue parar sozinho. Para obter informações mais detalhadas sobre o vício do jogo, analisaremos os seguintes aspectos:

Tipos de vício em jogos de azar

Como ocorre o vício em jogos de azar

Sintomas do vício em jogos de azar

Como vencer o vício do jogo

Tipos de vício em jogos

De facto, o vício do jogo tem algumas variações, que se baseiam nas preferências dos jogadores, no seu estatuto social e na localização dos jogos. No entanto, em relação aos principais tipos, existem quatro deles:

Jogo do cassino online e máquinas caça-níqueis é um dos vícios de jogo mais comuns, que é até chamado de tipo clássico de vício em jogos de azar. Envolvendo-se no mundo do entretenimento do jogo, o jogador torna-se viciado em roleta, máquinas caça-níqueis, muitos jogos de cartas em cassinos online e físicos.

O jogo de computador é considerado prerrogativa dos adolescentes, pois se caracteriza por uma maior atenção a um smartphone, console de jogos ou computador. Os adolescentes são mais receptivos ao impacto de emocionantes videogames e torneios e, dessa forma, substituem uma realidade que não é tão atraente.

Apostar em esportes ou outros eventos. Inicialmente, esse tipo combina hobbies e ganhos, por isso parece tão divertido. E ao contrário do tipo anterior, a dependência de taxas ocorre principalmente em adultos que são capazes de analisar o resultado dos eventos. Ao fazer apostas, os jogadores despertam seu interesse pelo que está acontecendo, e essa emoção é tão cativante que muitas vezes as pessoas se veem incapazes de parar.

O jogo de investimento é um tipo relativamente novo de vício em jogos de azar, que se baseia em uma oportunidade muito atraente de ganhar dinheiro rapidamente e em muito pouco tempo, jogando Forex, o mercado de criptomoedas e outras pirâmides financeiras. Parece que não há jogo aqui, mas todo investimento aqui é como uma aposta que pode ser jogada ou não.

Como você pode ver, o vício do jogo refere-se ao que inicialmente não parece ser, por isso vale a pena prestar atenção redobrada em como não cair na rede do vício do jogo e suas consequências.

Como ocorre o vício em jogos de azar

De fato, o princípio do vício é semelhante em todas as espécies devido ao fato de que o mecanismo neuropsicológico funciona da mesma maneira. O desenvolvimento do vício do jogo ocorre em quatro etapas principais, que muitas vezes se transformam em um ciclo vicioso:

Vencer. A fase mais divertida, que eleva e excita emocionalmente o jogador, e também cria a ilusão de ganhar dinheiro fácil de forma contínua. Nas etapas subseqüentes, todas as ações da pessoa dependente serão destinadas a repetir esse sentimento continuamente.

Perdendo. Imediatamente após a faixa branca vem a preta, na qual o jogador é derrotado, e muitas vezes mais de uma vez. Porém, apesar da perda financeira, o viciado percebe a perda apenas como uma etapa intermediária, após a qual poderá sentir novamente o sabor da vitória. Para fazer isso, os viciados em jogos de azar costumam fazer empréstimos, emprestar fundos e gastar todas as suas economias.

Imprudência – o estágio de pico em que o jogador toma as decisões mais precipitadas que podem destruir sua vida. Se o viciado não tiver dinheiro para continuar jogando, ele cometerá crimes, nem que seja para devolver as sensações anteriores.

Desesperança. O período final, que é diferente porque o viciado vai chafurdar em um estado de constante depressão e frustração em todos os aspectos da vida. Mais perigosamente, nesse estado de espírito, uma pessoa é suicida se não encontrar apoio em lugar nenhum.

Sintomas do vício em jogos de azar

O vício em jogos de azar pode e deve ser tratado assim que surgir. Para entender se você ou seus entes queridos sofrem desse vício, você precisa estar ciente de quais são os principais sintomas aqui. Esses são:

Jogos de azar regulares. Se o jogo há muito se tornou um passatempo habitual, vale a pena considerar. Além disso, tente acompanhar exatamente quanto tempo você gasta no cassino, sejam estabelecimentos físicos ou sites online. Analise esses indicadores em comparação com seus outros hobbies e tire conclusões.

Falta de outros interesses além do jogo. O vício sempre significa um forte desejo por jogos, o que posteriormente afeta o fato de a pessoa ter perdido qualquer outro hobby, pois simplesmente parou de dedicar tempo a isso. Este alerta não deve ser ignorado.

Uma pessoa não é capaz de completar o jogo, independentemente do resultado. Muitas vezes o apostador se ilude com a ideia de que vai sair do jogo logo após a vitória, mas na prática isso é extremamente raro. Pelo contrário, a sensação de vitória só fortalece ainda mais a vontade de vencer. E em caso de derrota, o jogador precisa urgentemente se recuperar.

Forte estresse psicológico sem um clube de jogos. O foco de atenção é direcionado apenas para a esfera do jogo, o que significa pensamentos obsessivos constantes sobre possíveis ganhos e prêmios.

O jogador gasta cada vez mais dinheiro no cassino. A cada visita ao estabelecimento de jogos, via de regra, as apostas também aumentam na esperança de acertar mais no jackpot. No entanto, se você perder, isso também significa grandes perdas financeiras.

O usuário é constantemente visitado por pensamentos sobre como iniciar o jogo. O viciado prefere passar qualquer momento livre no cassino jogando seu jogo favorito. É por isso que ele está totalmente focado em atingir esse objetivo por qualquer meio.

Quando um jogador tenta “amarrar”, depois de algum tempo ocorre uma quebra. Se o vício já se formou, é quase impossível lidar com ele sozinho, e é por isso que qualquer tentativa termina em fracasso.

Como Derrotar a Ludomania

A luta contra o vício do jogo é um processo complexo que envolve muitas técnicas e tratamentos. Mas o que é extremamente importante é a consciência do jogador de que tal problema existe. Infelizmente, na maioria das vezes, os jogadores ávidos não podem fazer isso sozinhos, por isso precisam de ajuda qualificada, que, via de regra, consiste nas seguintes medidas:

Psicoterapia;

Codificação da hipnose;

Tratamento médico;

Ajuda de parentes

centros de reabilitação;

Encontros de comunidades anônimas.

Individualmente ou em combinação, esses procedimentos são bastante eficazes e visam atingir os seguintes objetivos psicológicos:

Eliminar os conflitos internos que provocam o vício do jogo;

Forme uma atitude crítica em relação à sua mania;

Despertar desejo e motivação para trabalhar o problema;

Ajustar padrões comportamentais para se livrar da doença;

Retorne o paciente à atividade social normal.

Conclusões

Resumindo os resultados do estudo do vício do jogo, vale ressaltar que esse problema é multivetorial e requer atenção redobrada. Antes de tudo, é importante estudar os sintomas desse vício e não sucumbir ao autoengano. Respondendo honestamente a si mesmo, você pode identificar o vício nos estágios iniciais e, assim, facilitar o processo de tratamento. Já que neste caso a lógica funciona: quanto antes melhor. Além disso, você não deve tentar resolver todos os problemas sozinho e negligenciar a ajuda de um especialista, pois é a combinação de práticas profissionais que permite melhorar a situação sem dor no menor tempo possível. Lembre-se: o jogo deve permanecer apenas um jogo, e não o sentido da sua vida.