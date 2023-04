Luis Enrique viaja a Londres para se encontrar com o Chelsea

Csemanas atrás Luis Henrique assinou uma procuração para pessoas em quem confia para procurar um destino da Premier League para a próxima temporada, mas tudo foi acelerado nos últimos dias.

A sua ideia inicial era, como reconheceu na entrevista concedida ao Cadena Ser, iniciar um projeto na próxima época, mas o súbito aparecimento de uma vaga no Chelsea mudou tudo.

Nesse caso ivan de la penaque se tornou seu agente oficial, é quem o está ajudando a conseguir o emprego.

Gerard Romero informou na madrugada desta quarta-feira que o ex-selecionador da seleção espanhola estava viajando a Londres para fechar sua incorporação ao clube londrino acompanhado de ivan de la pena.

Empate da Liga dos Campeões com o Real Madrid

A MARCA está em condições de confirmar que a probabilidade de Luis Henrique sentado no Chelsea banco no Estádio Santiago Bernabéu é mais do que uma possibilidade.

Tudo depende de conversas e do encontro com Todd Boehlypresidente do clube e com uma ideia muito particular do que é futebol.

Uma equipa com qualidade

A verdade é aquilo Chelsea está em uma situação drástica na Premier League, mas com chances na Champions League, com Real Madrid como inimigo nas quartas-de-final.

As contratações feitas no mercado de inverno e a existência de um elenco competitivo foram o incentivo que levou Luis Enrique a, por enquanto, ouvir a proposta e considerar a possibilidade de embarcar na atual temporada e assumir a posição no banco.

Luis Henrique gostaria de continuar trabalhando com a seleção espanhola, mas não teve opção.

Após algum tempo de reflexão, decidiu dar o passo em frente e parece que já encontrou um destino possível.