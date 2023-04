Luka Doncic está de férias: e agora para a estrela do Mavs?

Tele Dallas Mavericks celebrada noite eslovena. Talvez essa tenha sido a única razão Luka Doncic jogou contra o búfalos de Chicagoum jogo que seu time jogou fora para acabar com suas chances de playoff.

Em uma decisão com visão de futuro, ele optou por manter uma das 10 primeiras escolhas do draft. Aos 35 segundos do segundo tempo, o armador esloveno cometeu falta e foi substituído. Provavelmente não atuará na última partida que faltava no calendário, contra o incentivo de São Antônio.

Assim terminou seu quinto NBA temporada. Mais uma vez, repleto de recordes pessoais impressionantes. Ele teve média de 32,7 pontos, 8,7 rebotes e 8,1 assistências. Ele é apenas o quarto jogador na história a ter uma temporada de 30+8+8.

Anteriormente apenas Michael Jordan, Russel Westbrook e Oscar Robertson tinha feito isso. Ele termina como o segundo maior artilheiro do campeonato, atrás apenas de Joel Embiid.

Nem mesmo chegar ao play-in é um fracasso retumbante para um time que em meados de fevereiro chegou a ser cogitado timidamente nas chaves para vencer a NBA. Quando Kyrie Irving foi assinado, o Mavericks ficou em quarto lugar no Oeste com um recorde de 31-27.

Eles são a primeira franquia na história a terminar abaixo do 10º, depois de ser o quarto ou superior, tendo disputado pelo menos 55 jogos. O Mavs eram 5-11 quando Doncic e Irving jogaram juntos, uma porcentagem de vitórias de 31,3 por cento, a pior para um par de companheiros de equipe All-Star desde a temporada 76-77, de acordo com o ESPN Stats.

Adeus a mais uma temporada nobre

Doncic viu escapar mais uma época nobre e já deu sinais de frustração através de gestos e declarações. Sua paciência não é infinita e em Dallas eles sabem disso.

“Ele gostaria de estar aqui a carreira toda, mas temos que merecer isso. Os jogadores não estão acostumados com 17 anos na mesma franquia”, dono do Mavs marco cubano recentemente reconhecido, o proprietário que deve finalmente satisfazer as necessidades de sua estrela neste verão para poder aspirar ao título.

Após pedir reforços, o armador esloveno recebeu Irving, um gênio de caráter volátil que provou não ser suficiente. Pelo menos, não sozinho. Sua chegada deveria ter sido ao lado de um armador defensivo e alguém com um mínimo de capacidade de rebote.

O prodígio esloveno não se pronunciou após a derrota para o touros. Ele já disse que sua ideia era brigar pelo play-in até o fim. O Mavericks‘ a decisão de dispensá-lo voluntariamente não o terá agradado.

Pode ser motivo de desentendimento com a franquia, da qual foi anunciado que Irvinga continuidade do ano que vem está no caminho certo e esse treinador Jason Kidd pretende permanecer no banco.

Vamos ver como eles tentam motivar Doncic após a temporada mais frustrante de sua carreira, pois sua paciência não é infinita. No verão, ele enfrentará a Copa do Mundo com a seleção eslovena. Pode ser um oásis para ele.