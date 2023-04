Lukas Gage e Chris Appleton se casam em Las Vegas, Kim Kardashian comparece

Estrela “Lótus Branca” Lucas Gage e cabeleireiro de celebridades Chris Appleton estão legalmente unidos agora … a dupla se casou no fim de semana com um de seus amigos especiais a reboque.

O TMZ confirmou … Lukas e Chris obtiveram sua licença de casamento no sábado, de acordo com os registros do Clark County Clerk.



Instagram / @kimkardashian

Lukas e Chris se casaram no fim de semana durante uma cerimônia secreta de casamento na Little White Chapel em Las Vegas … de acordo com a página seis, que relatou o casamento pela primeira vez.

Foi relatado que foi um evento muito íntimo, com apenas um punhado de convidados … um dos quais era seu amigo Kim Kardashian!

Lukas e Chris supostamente ficaram noivos este mês, semanas depois de confirmarem seu romance no “The Drew Barrymore Show”. Eles tornaram público seu relacionamento em fevereiro, enquanto estavam de férias em Punta Mita, no México.

Não está exatamente claro quando eles começaram a namorar oficialmente, mas definitivamente não estão perdendo tempo … para o bem ou para o mal.

Fim de semana movimentado para eles – eles foram com Kim para ver a residência de Usher em Las Vegas, e ela também entregou o prêmio de “Hair Artist of the Year” a Chris Sunday em LA no Daily Front Row Fashion Awards.