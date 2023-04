Luke Bryan — Bons Genes ou Bons Documentos?!

Lucas Bryan A aparência de ao longo dos anos vai fazer você querer “Strip It Down!”

Aqui está uma versão de 31 anos do garanhão cantor mostrando um olhar de lado no Stagecoach Country Music Festival em Indio, Califórnia, em 2008 (esquerda). Isso foi apenas um ano após o lançamento de seu álbum de estreia “I’ll Stay Me”.

E, 15 anos depois, o garanhão cantor fez uma pausa em suas funções de juiz e recentemente tirou uma selfie no set de “American Idol” … mostrando sua aparência pronta para o show e branco perolado.

É sexta-feira, Sr. Bryan subiu ao palco no Stagecoach e deu ao público seus notórios movimentos de dança “Shake It For Me”, mas a questão é…